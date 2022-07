El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz (CEC), en conjunto con el ministerio de Trabajo de la provincia, comenzó a realizar inspecciones tendientes a verificar que los empleos estén debidamente registrados.

Este tipo de controles se había suspendido durante la pandemia.

‘Se ha vuelto a trabajar, pero hay un gran porcentaje de empleados no registrados. En estos dos años y medio la decisión del ministerio de Trabajo fue no sacar los inspectores a la calle, y no habilitar audiencias. Prácticamente esto era tierra de nadie. Por suerte eso se ha revertido y en Villa Carlos Paz hay un nuevo encargado y se ha tomado la decisión de salir a la calle y hacer controles’, señaló el secretario General del CEC, Carlos Orso.

El sindicalista estimó que, en Villa Carlos Paz, ‘como en todo el país, el porcentaje de trabajadores no registrados supera el 50%’, aunque aclaró que las cifras precisas estarán cuando se finalice el relevamiento.

En una entrevista con VillaNos Radio advirtió que se están dando muchos casos de trabajadores que cobran algún plan del gobierno, ya sea provincial o nacional, ‘y no quieren ser registrados para no perder el beneficio; y el empleador también gana porque no paga los aportes’.

Más allá de este aparente beneficio mutuo, la dinámica tiene impacto directo en el monto de los sueldos. ‘En el mejor de los casos pagan 80 mil pesos por mes, cuando el salario está en 110 mil’, ejemplificó.

Otro aspecto a tener en cuenta fue la flexibilización que plantearon algunos gremios, como el CEC, a la hora de cobrar los aportes sindicales.

‘Priorizamos en la pandemia que el empleador pueda pagar sueldos de los empleados, pero ahora deben ponerse al día con los aportes sindicales. Muchas empresas en un porcentaje elevado no lo han hecho y están saliendo intimaciones para cobrar ese dinero.

Nosotros como gremio seguimos prestando todos los servicios como el predio en Las Jarillas, la farmacia y los consultorios’, subrayó.

Por otro lado, confirmó que el festejo del Día del Niño se realizará los últimos dos sábados de agosto en el Complejos Peko’s.