“Trust”, la novela del argentino Hernán Díaz que será protagonizada por Kate Winslet

Por Milena Heinrich | Télam

“Trust”, novela del argentino Hernán Díaz que se publicará en español en marzo próximo, será adaptada al formato miniserie por la actriz y productora estadounidense Kate Winslet y se emitirá por HBO, confirmó a Télam el escritor radicado hace años en Estados Unidos, que oficiará de coproductor ejecutivo de la versión audiovisual basada en su bestseller en lengua inglesa y donde aborda el tema del dinero y las finanzas a partir de la idea de que “el dinero tiene una estructura similar la ficción”.

Hernán Díaz nació en Buenos Aires en 1973, pasó su infancia en Suecia y ahora vive en Estados Unidos, donde es docente de la Universidad de Columbia. Escribe en lengua inglesa, publicó un libro académico sobre Borges y la única ficción traducida al español suya es “A lo lejos” (Impedimenta), que le valió varios premios, como el Saroyan International Prize, el Cabell Award, el Prix Page America, el New American Voices Award, y resultó finalista del Premio PEN/Faulkner a la mejor ficción.

Su segunda novela, “Trust”, que en marzo de 2023 será publicada y traducida al español por Anagrama, también recibió muy buenas críticas -The New York Times la define como “cuatro novelas en una” por su singular estructura estilística- a tal punto que desde que se publicó el libro (va a tener versiones en 25 idiomas) con tan buena repercusión, varias productoras se mostraron interesadas en comprar los derechos cinematográficos. Díaz evaluó todas hasta que eligió: HBO y Kate Winslet, la actriz de films como “Titanic”, “La vida de David Gale” y la reciente -y muy premiada- “Mare of Easttown”.

“Tras un largo proceso, resultó claro que HBO era la mejor opción para el libro. Recién ahora estamos comenzando a conversar seriamente acerca de cómo abordar la adaptación. Mi rol es el de productor ejecutivo, así que estoy involucrado en todos los aspectos del desarrollo del proyecto”, cuenta a Télam el escritor a través de un intercambio de correos electrónicos desde el aeropuerto mientras toma un vuelo de Buenos Aires a Nueva York, donde vive.

Todavía la producción está en etapa incipiente, de modo que a las precisiones les faltan algunos ajustes que se irán definiendo a lo largo de la marcha. Por ahora, lo que sí se sabe: es probable que la miniserie se componga de unos seis capítulos, Kate Winslet asume la producción y uno de los protagónicos, y la fecha de estreno, estiman, tendrá lugar entre 2024 y 2025.

Télam: Cuando se publicó al español “A lo lejos” decías a esta agencia que no hiciste la traducción porque te interesaba que en tanto “artefacto literario” exista en una versión completamente ajena a tu autoría. ¿Concebís el formato audiovisual del mismo modo? ¿Te interesa que se produzcan otras versiones posibles de un texto tuyo?

Hernán Díaz: Siempre es un poco extraño ver un libro en el que uno trabajó durante años en manos de otra gente. Uno piensa que sabe todo acerca de ese texto. Pero esto no siempre es cierto. Es una gran experiencia descubrir nuevos aspectos del relato gracias a la intervención de otras personas. En este caso particular, “Trust” es una novela que juega con diferentes géneros literarios. Creo que va a ser muy interesante ver cómo la adaptación jugará con diferentes géneros cinematográficos.

T: ¿Y cómo es vincularse con tu propio texto desde otra perspectiva? ¿O acaso tu función tiene que ver con salvaguardarlo de las intenciones de otros, cuidar al texto de sus derivaciones?

H.D: Me gustaría lograr cierto equilibrio. Por un lado, por supuesto quiero proteger la integridad del texto. No sólo en términos estéticos, sino también políticos, dado que la trama de novela gira en torno al poder y el dinero, el costado político es fundamental. Pero por otro lado también me parece fundamental que todos los que trabajen en la serie tengan la latitud y la libertad necesarias para encontrar su propio tono y su propia estética.

T: Parece existir la idea, casi un mito, de que llegar a la pantalla es la mayor aspiración de un libro. En este caso, no sólo se trata de una adaptación audiovisual que se transmitirá por una importante compañía global sino que la serie la protagoniza una de las actrices más destacadas, Kate Winslet. ¿Sentís que “Trust” con esta adaptación ha llegado a la cima?

HD: Aunque soy novelista, el cine siempre ha sido una gran influencia. Y es un gran privilegio poder trabajar junto a gente tan inmensamente talentosa. Kate Winslet, en particular, me parece un genio absoluto. Todas las ideas que ha compartido hasta ahora son totalmente brillantes.

T: ¿Cómo es ese trabajo conjunto?

H.D: Kate Winslet también es productora ejecutiva. Recién comenzamos. Todo esto se cerró hace apenas un par de semanas, así que, por ahora, nuestras conversaciones son muy informales. Ante todo, se trata de conocernos y de encontrar una estética en común. Pero esto viene resultando muy fácil porque vemos el proyecto del mismo modo. Desde el primer momento, cuando intercambiamos las primeras ideas y nombres de posibles colaboradores, hubo una gran afinidad. Lo que Kate aporta al proyecto es tanto más que su actuación. Es una persona brillante, con una sensibilidad increíble y un entendimiento muy profundo del aspecto formal del cine. Y es, además, increíblemente graciosa, lo que hace que el trabajo conjunto sea un placer.

T: Comentás que la conversación “seria” por la adaptación comenzó ahora. ¿Manejan algún plazo posible, o expectativa, para su estreno?

HD: Todo se está moviendo a gran velocidad. Creo que es realista pensar en un estreno en 2024, pero es más probable que sea en 2025. Es un proyecto muy grande y a veces las mayor complicación es lograr que todos los participantes estén disponibles al mismo tiempo. Por suerte, esas potenciales cuestiones logísticas son nuestro único obstáculo por ahora.

T: Con la creciente producción de propuestas en plataformas streaming cada vez más vemos cómo la literatura influye en la creación de muchos de esos contenidos ¿cómo entendés este fenómeno?

HD: Sí, en Estados Unidos hay una comunicación muy fluida entre el mundo literario y las series limitadas. Lo que a mí más me interesa de este formato es que ofrece casi una experiencia novelística. Esto se nota principalmente en relación al tiempo, tanto dentro como fuera de la pantalla: en términos narrativos, obviamente es posible extenderse más y detenerse en detalles que no cabrían en un largometraje. Pero también desde el punto de vista del espectador, el modo de ver una serie se parece a como se lee a una novela: por su duración, uno ve, o lee, en segmentos y no de un solo tirón. El resultado es que la vida diaria y la ficción se entrelazan ligeramente.

T: El eje central de la novela es el dinero y las finanzas ¿cómo interviene la idea de confianza como indica la traducción de la palabra trust?

HD: Lo único que sostiene al dinero es la confianza. No hay ningún vínculo material entre un billete y su valor. El valor monetario proviene solo de una serie de convenciones que todos hemos decidido aceptar. El dinero tiene, entonces, una estructura similar a la ficción. Es una ficción en la que todos creemos. En la que todos confiamos. Y este es uno de los aspectos cruciales del libro: cómo la ficción puede moldear y determinar la realidad. Me interesan, en particular, las ficciones que son aceptadas como hechos históricos lo cual, desde luego, tiene consecuencias políticas directas. Y casi todas las narraciones en torno al capital tienen esta dimensión ficcional y altamente ideológica.

T: El dinero es un tema que poco se aborda desde la ficción. ¿por qué creés que existe esta vacancia? ¿Y cómo interviene allí “Trust” como operación que ficcionaliza o reimagina la realidad?

H.D: Es muy curioso que el dinero esté casi completamente ausente del canon literario norteamericano. Hay, claro, muchísimas novelas que tratan temas adyacentes. Hay, por ejemplo, una rica tradición literaria en Estados Unidos acerca de tensiones de clase. O también podríamos pensar en el realismo social de la primera mitad del siglo XX y las novelas que denuncian elocuentemente la explotación y la desigualdad económica. Pero hay muy poca ficción que trate del dinero mismo y del proceso de acumulación de capital. Por un lado, existe una obsesión absoluta con el dinero; por el otro, es un tema del que no se habla. Es un inmenso tabú en la cultura norteamericana.

T: Muchos han valorado “Trust” por su potencia para mostrar la realidad, como una radiografía. ¿Pensás a la literatura desde esa intención?

HD: La intención es el peor enemigo de la literatura