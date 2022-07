Los concejales de la oposición Carlos Quaranta, Jorge Lassaga, Daniel Ribetti y Gustavo Molina decidieron no asistir al Pleno de Gobierno que se había convocado para este miércoles. En una conferencia de prensa dejaron en claro que su voluntad es ‘no seguir avalando esta puesta en escena’.

El argumento principal es que el Pleno de Gobierno, tal la dinámica impuesta por el oficialismo, no aborda los problemas importantes de la ciudad. Se puso como ejemplo que la crisis por el gas natural figura en el puesto 16 de un orden del día encabezado por un informe del Registro Civil. Tampoco aparece en el temario la problemática originada en el Centro Ambiental.

Otro de los reclamos de los ediles de las minorías tiene que ver con la decisión del gobierno de Carlos Paz Unido de mantener los Plenos de Gobierno cerrados. Es decir, sin permitir la asistencia de vecinos y la prensa.

‘Decidimos no asistir al Pleno de Gobierno porque pasa lo de siempre. Es convocado con un temario que dispone el ejecutivo con temas no trascendentes. La ciudad atraviesa complejas situaciones como la del gas natural, por absoluta responsabilidad del gobierno, y el manejo del Centro Ambiental, y no obstante se convoca a un Pleno para tratar temas no relevantes.

Sentimos que es una puesta en escena en la que terminamos siendo partenaires que nos sentamos a escuchar lo que dicen, sin recibir la información que requerimos y tampoco se evacúan las dudas que planteamos’, afirmó Quaranta (Carlos Paz Inteligente). Y agregó: ‘Hace tres años que venimos sosteniendo que el Pleno debe ser público. No puede ser una reunión secreta donde se tratan cosas que no se pueden dar a conocer a la ciudadanía’.

Lassaga, por su parte, planteó que el Pleno de Gobierno ‘no cumple la función establecida en la Carta Orgánica’.

‘Asistimos a todos y los temas que se tratan no resuelven los problemas de la gente.

Habla unilateralmente del oficialismo’, dijo el concejal de Carlos Paz Somos Todos.

Subrayó que, ‘debe haber transparencia y los Plenos deben ser públicos, o al menos grabados, para que la sociedad vea como trabajan el ejecutivo y los concejales’.

En cuanto al temario criticó que el tema del gas natural, ‘que es de gravedad absoluta’, está en puesto 16, mientras que el primer lugar lo ocupa ‘el Registro Civil y su impacto regional’.

‘Cuáles son las prioridades del gobierno’, se preguntó.

‘Para nosotros era de suma importancia tratar el tema gas y el funcionamiento del Centro Ambiental. Por eso decidimos no participar en los Plenos en la medida de que no se traten los temas que resuelvan los problemas a la gente y dejen de ser una mera formalidad’, reforzó.

Ribetti, a su turno, destacó que la decisión de no concurrir el Pleno la tomaron cuatro concejales ‘de cuatro fuerzas políticas diferentes’.

‘No podemos seguir avalando estos Plenos que son una falta de respeto a la sociedad.

No podemos intervenir, no encontramos las respuestas que requerimos, y personalmente no me quiero prestar para seguir avalando esta mueca institucional del ejecutivo’, aseveró.

En esta línea, el edil de Carlos Paz Despierta consideró que, ‘no avalar este Pleno es un llamado de atención al ejecutivo para que estos espacios empiecen a funcionar como la ciudadanía se merece’.

Desde el Frente Cívico-Capaz, Molina advirtió que el Pleno de Gobierno ‘es la primera organización de gobierno que dispuso la Carta Orgánica y en él debieran establecerse las bases de las políticas de Estado de la ciudad, pero nada de eso está ocurriendo’.

‘Como concejales de la oposición venimos a ser una ornamentación institucional, en un lugar donde se escucha solo la voz de Carlos Paz Unido.

Antes era Avilés, y ahora es Gómez Gesteira a través de sus funcionarios, porque nuestro intendente si no está guionado no tiene intervención política y pública’, expresó.

E insistió: ‘Esto es un llamado de atención al gobierno y a las fuerzas vivas de la ciudad. No se les dan importancia a los asuntos relevantes como lo que está pasando en el Centro Ambiental y con la empresa Carlos Paz Gas, que será nuevamente privatizada’.

Sobre la problemática del gas juzgó que, ‘hay un solo responsable y es el gobierno de Carlos Paz Unido’.

‘Ese tema debería estar en el primer lugar del temario’, concluyó.

El orden del día del Pleno