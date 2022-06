Luego de estar 10 años denostando la gestión de Carlos Paz Gas y enviar a liquidación la empresa, ahora Carlos Paz Unido busca extender la vida útil de la entidad (integrada por el municipio y la COOPI) para que siga siendo la operadora interina del servicio de gas natural por un plazo de 120 días.

Se trata de una acción desesperada en la que incurre el gobierno de Avilés – Gómez Gesteira para despegarse de la reprivatización del servicio, que pasaría a estar en manos de la multinacional ECOGAS, tras la resolución que tomó el ENARGAS.

El proyecto se aprobó con los votos de los siete concejales de la bancada oficialista (Soledad Zacarías, Sebastián Guruceta, Carla Livelli, Mariano Melana, Carina Fernández, Leonardo Villalobos y Patricia Morla), sumado al voto de la concejala radical Natalia Lenci.

En la defensa del proyecto, Guruceta cargó contra la COOPI (reiterando las acusaciones de irregularidades y falencias en la gestión) y defendió la potestad del municipio como ente concedente y propietario de la infraestructura de prestación. “Somos dueños de la cañería. Tenemos la potestad de definir en manos de quien tiene que estar el servicio”, dijo el edil.

Y remarcó: “El ENARGAS no ha tenido la madurez. No se reunieron con el ente concedente Nos tendrían que haber notificado. Esto es un atropello que vulnera la autonomía municipal”.

Los bloques de la oposición, en tanto, hablaron de las responsabilidades del gobierno de Carlos Paz Unido a la hora de decidir liquidar una empresa y no tener lista una propuesta alternativa para que el servicio pueda seguir en manos de una empresa local. “Lamento decirlo, pero teníamos razón”, dijo el concejal de Carlos Paz Inteligente Carlos Quaranta, quien hizo un repaso por los sucesivos plazos que el municipio dejó vencer y que allanaron el camino para el desembarco de ECOGAS.

Recordó, además, que cuando CPU decide poner fin a CPG, desde su espacio fueron muy críticos al armado de la empresa VCP Gas que planteaba una sociedad entre el municipio y la cooperativa San Roque. “Dijimos que esa cooperativa no tenía las condiciones jurídicas y técnicas para ser socia. Además, no tiene ningún antecedente en prestación de gas. No sabemos qué pasó con esa sociedad y el ENARGAS tampoco lo sabe. Lo único que se le dijo es que había un proyecto y nada más”.

Quaranta enfatizó en que está claro que el municipio tiene la potestad de definir la concesión, pero que la determinación de la empresa tiene que ser con una entidad que tenga la matrícula de subdistribuidora reconocida por el ENARGAS. “CPG en liquidación no tiene la calidad de subdistribuidora. No acompaño este proyecto por ser contrario a derecho”, argumentó.

Por su parte, el concejal Jorge Lassaga habló de improvisación y de falta de gestión, planificación y diálogo por parte del gobierno de CPU. “Hoy buscan el acompañamiento de la minoría para seguir improvisando. CPU es el problema. Le abrió las puertas para que llegue ECOGAS y se haga del patrimonio de todos los carlospacenses”, afirmó.

Daniel Ribetti, de Carlos Paz Despierta habló de la “torpeza” del oficialismo. “Decidieron extinguir una empresa sin tener una alternativa. El municipio está en contra de sí mismo con lo que hace”, expresó en una de sus intervenciones.

Gustavo Molina, del Frente Capaz, consideró que “la ciudad está perdiendo un patrimonio activo y estratégico”. “Lo estamos entregando por la desidia, la impericia y la temeridad del discurso del odio. echaron a andar un formidable aparato de prensa para culpar a otros de lo que no hicieron bien”, manifestó y añadió que CPU puso más empeño en deslindar responsabilidades y acusar a dirigentes de la oposición que en buscar soluciones.

Lenci argumentó su voto a favor diciendo que “la grieta no nos deja pensar lo verdaderamente importante”. “Acá está en juego el gas de los vecinos. Los intereses personales son para otro momento. Se hicieron mal las cosas de los dos lados. Hoy no es momento de reproches. por eso voy a acompañar este proyecto, porque es la única forma de ponerle un freno al ENARGAS. Que esto no sea una puerta abierta para ECOGAS. Necesitamos ser serios y poder trabajar en conjunto”, dijo.

Tomada esta decisión, resta sabe qué validez tendrá para el Enargas, teniendo en cuenta que justamente el principal motivo de no renovar la autorización otorgada oportunamente a Carlos Paz Gas ‘para operar y mantener como subdistribuidor las redes de gas en Villa Carlos Paz’ es que la empresa ‘deja de existir como persona jurídica de derecho privado, atento a haberse expirado el término por el cual se constituyó y a que no se pudo prorrogar por no existir acuerdo de los socios’.