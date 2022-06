El gobernador Juan Schiaretti y la ministra Laura Jure presentaron una nueva edición del Programa de Inserción Laboral (PIL), que se traducirá en 300 oportunidades de empleo para la industria tecnológica.

Se trata de un programa de empleo y capacitación que tiene por objetivo generar puestos de trabajo de calidad en sectores productivos estratégicos y mejorar la competitividad de las empresas del territorio provincial.

“Es una alegría enorme poner en marcha esta tercera etapa del programa PIL en nuevas tecnologías porque, como Gobierno provincial, siempre preferimos subsidiar el empleo más que el desempleo. Cuando uno subsidia el empleo consigue resultados como estos nuevos puestos de trabajo para los jóvenes”, señaló el gobernador.

“Y cuando esos puestos son para la industria o para la actividad económica, que es la más dinámica y que paga los mejores salarios, es mucho mejor para cada beneficiario y también para nuestra Córdoba”, añadió.

Schiaretti indicó que de los 250 beneficiarios que participaron de la primera edición del PIL y los 200 que formaron parte de la segunda, un 71% está trabajando y “quedaron como empleados o cambiaron de empresa”.

Schiaretti explicó que la novedad del programa en su tercera edición está en un mayor aliciente para alumnos del interior: “Cuando se incorpore al aprendizaje a alumnos de aquellas localidades que tengan hasta 60 mil habitantes, el Estado provincial pondrá el 80 por ciento de la asignación estímulo”.

En relación a lo anterior, destacó además la importancia de la conectividad en los 427 municipios y comunas y aseguró que “va a llegar internet de alta velocidad a un costo razonable a la puerta de cada localidad de Córdoba”.

Sobre el cierre de su discurso, el gobernador Juan Schiaretti se dirigió también al sector empresarial ofreciéndole la ampliación del programa: “Si encontramos la manera de que en vez de 300 puedan ser 500, 600 o más beneficiarios, el Gobierno está dispuesto a poner los recursos para que tengamos más gente en el Programa de Inserción Laboral en nuevas tecnologías”.

El gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Manuel Calvo, los ministros del gabinete provincial Laura Jure, Pablo De Chiara y Walter Grahovac; y la CEO de Darwoft Cecilia Mariani.

Por su parte, la ministra de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, Laura Jure, afirmó que el PIL “es un trabajo colaborativo entre los Ministerios de Educación, de Ciencia y Tecnología, el clúster y las empresas”. “Escuchamos constantemente las nuevas demandas del sector, que van variando y por eso, en esta oportunidad, hemos agregado nueva formación y capacitación”, agregó.

Capacitación en habilidades tecnológicas

Los beneficiarios del Programa de Inserción Laboral en Nuevas Tecnologías accederán a un entrenamiento laboral de 20 horas semanales donde serán capacitados en habilidades específicas. Podrán convertirse así en desarrolladores full stack junior, un perfil con rápida salida laboral y adaptable a las necesidades de empresas de diferentes tipos de productos y servicios tecnológicos.

También se capacitará en testing, quienes verifican y validan la funcionalidad de un programa o una aplicación de software, y se trabajará con el lenguaje de programación Phyton.

La otra modalidad será de formación in company, donde las empresas presentarán una propuesta específica de formación de 300 horas para sus beneficiarios.

El Gobierno de Córdoba, en conjunto con las empresas involucradas, asignarán un estímulo de 28.000 pesos mensuales para los beneficiarios.

Reconocimiento para la empresa Darwoft

En el mismo acto, el gobernador entregó una placa en reconocimiento a la incorporación de la empresa Darwoft S.A. al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento de la Provincia de Córdoba. Esta pyme local se dedica al desarrollo de Inteligencia Artificial y Blockchain, junto a otros servicios informáticos y digitales.

La CEO de Darwoft, Cecilia Mariani, sostuvo que “Todos los empresarios queremos duplicar nuestro número de desarrolladores, y está cada vez más difícil contratar. Cada vez se necesitan más desarrolladores en Córdoba y en el mundo. Y con los que se reciben en la universidad no alcanza”.

“Necesitamos entonces nuevas herramientas para que más personas aprendan a programar y esto es lo que creemos es muy bueno del programa PIL. Estamos convencidos que este programa nos ayuda. En todas las ediciones, todos los que se incorporaron luego fueron empleados con un empleo de calidad”, aseguró Mariani.

A su turno, Ángelo Beneditti, beneficiario de la edición 2021 del PIL, señaló que fue “un programa que me cambió la vida”. El joven se encuentra cursando cuarto año en la UTN y con voluntad de integrarse en el mundo laboral. “Cuando me enteré del programa me postulé y entré. Con 6 meses de capacitación me formaron como desarrollador y aquí estoy trabajando en la empresa”, añadió.

Requisitos e inscripciones

La inscripción para las empresas que quieran ser parte de la edición 2022 del Programa de Inserción Laboral en Nuevas Tecnologías estará abierta desde del 3 al 23 de junio. El registro se realiza ingresando en https://empleoyfamilia.cba.gov.ar/ y a continuación se llevará a cabo la revisión y asignación del cupo.

Del 27 de junio al 22 de julio las empresas con cupo ya asignado deberán informar a los postulantes el sitio web o mail para que envíen sus currículums.

Los requisitos para las personas que tengan interés en postularse son: secundario completo, conocimientos digitales básicos y domicilio en la provincia de Córdoba. No hay límite de edad y será la empresa quien seleccione a las y los candidatos.

La evaluación de las postulaciones y posterior notificación de los resultados se realizará del 23 al 27 de julio, para iniciar las capacitaciones y entrenamientos a partir del 1 de agosto.

Más información en la página web del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar o a través del WhatsApp al 351 2120643.

Más programas de inserción laboral

Además del Programa de Inserción Laboral (PIL) en Nuevas Tecnologías, existen otros enfocados en temáticas como la producción agropecuaria, la industria láctea, los centros de contacto y procesos de negocios, el comercio electrónico, la industria de maquinarias agrícolas y el comercio exterior.

El Gobierno de Córdoba apuesta por el empleo también a través del Programa de Experiencia Laboral de Jornada Corta para Mujeres (Por Mí); Programa de Inclusión Laboral para Adultos Varones (PILA), Programa de Inserción Profesional (PIP) y Programa Primer Paso (PPP).

Con los planes de empleo que están en marcha en la actualidad ya se beneficiaron cerca de 35.000 mil trabajadores.

Schiaretti en el País Vasco

En otro orden, cabe recordar que el gobernador Juan Schiaretti viaja en el día de hoy al País Vasco para realizar una misión oficial junto a la senadora nacional Alejandra Vigo, ministros Accastello, De Chiara, secretarios de Estado, y una delegación de empresarios cordobeses.

La visita se extenderá hasta el viernes 10 de junio y, hasta entonces, el vicegobernador Manuel Calvo quedará a cargo del Ejecutivo Provincial.