El fiscal de segundo turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, solicitó cotejar el ADN del extitular de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, en el marco de la investigación por el femicidio de Andrea Castana.

Según se conoció la intención de la fiscalía es confirmar o descartar algunas hipótesis de trabajo en la causa.

Concha permanece detenido en la cárcel de Buower en el marco de dos causas: una por violencia de género contra su exesposa y otra por presunto abuso sexual con acceso carnal contra una bombera, que luego se suicidó.

Luis Castana, padre de Andrea, expresó a VillaNos Radio que le sorprendió la noticia más considerando que minutos antes de conocerse había estado en la sede de Fiscalía N°2 donde fue informado de un nuevo cambio del ayudante fiscal.

“La verdad, me sorprendió. Es una decisión del fiscal Ricardo Mazzuchi. Me dijeron que están haciendo una investigación de campo y decidieron en carácter de urgente pedir el ADN. Pero la verdad no sé más. No tengo idea”, afirmó.

Cabe recordar que el miércoles 11 de marzo de 2015, Andrea Castana (35) dejó a sus hijos en el colegio y encaró una caminata por el sendero que lleva a la cima del Cerro de la Cruz en Villa Carlos Paz. Nunca bajó. Dos días después de una intensa e irregular búsqueda, su cuerpo fue hallado sin vida con signos de agresión sexual a pocos metros de la estación número nueve del Vía Crucis.

Consultado sobre si sabe qué línea de investigación quiere confirmar o descartar la fiscalía, Castana dijo desconocer y añadió que, “todo se ha manejado con mucho hermetismo”.

“Si llegaron a esa decisión, es por algo. Hacer un ADN no es tan fácil. De todos modos, esto ni me amarga ni me alegra. Creo que vamos cerca de los 50 ADN y ninguno ha dado positivo. Estoy acostumbrado a estas historias donde aparece algo y después no hay ninguna respuesta”, manifestó.

A su entender “algo está tapando” la investigación. “No sé si es algo grande o plata. No lo sé”, dijo y comparó el crimen de Andrea con el femicidio de Ingrid Vidosa, ocurrido cinco meses después en el mismo Cerro de la Cruz donde fue asesinada Andrea.

En ese caso, el femicida de Ingrid, Marcos Hayes, fue detenido a los pocos días de perpetrado el hecho y desde septiembre de 2017 cumple condena de prisión perpetua. “Acá hace siete años, 50 ADN y se perdió un pen drive durante una semana que era del Acuario de la Aerosilla que tenía una grabación. Se lo llevó un policía a Cruz del Eje. La fiscal Hillman (quien estuvo a cargo de la investigación en los primeros momentos) pidió que lo regresen en carácter de urgente y cuando llegó el pen drive a Carlos paz le faltaban seis minutos de grabación”, describió y remarcó: “Hace siete años que estamos dando vueltas con gente inoperante, inútiles”.

Castana reiteró su hipótesis de que el femicidio de Andrea fue un crimen por encargo: “Hay alguien que no quiere que esto salga a la luz, porque hay mucha gente involucrada. Yo sigo insistiendo en que esto fue un crimen por encargo”.

Sostuvo que, si bien la fiscalía ha avanzado sobre esa hipótesis, “se investiga hasta un cierto punto y luego se estanca todo”. “Hubo grabaciones, hubo audios, hay un montón de cosas; pero no se llega a nada”.

Detalló también que las pericias de Gendarmería que analizarían los audios recopilados en el Cerro de la Cruz, no dieron resultados. “Dijeron que ellos no escuchan nada. Ni una sola palabra”, precisó y añadió que él ha decidido encarar un peritaje particular para limpiar mejor los audios y que ese material será puesto a disposición otra vez.

“Yo estoy harto y no me quiero guardar nada”, dijo.

En cuanto a la participación de Concha en el operativo de búsqueda, Castana respondió: “Es la primera vez que se lo nombra en el caso de Andrea. Los primeros que llegaron al cerro fueron Concha y sus bomberos. Antes de ellos, el primero que fue es el exmarido de Andrea, a las 18 y pico de la tarde. Después llegaron los bomberos. Yo estaba en Villa Gesell. Yo llegué un día y medio después”, recordó.

Y reiteró: “La verdad, no tengo idea por donde viene el tema. Nunca se lo nombró en el caso. Pero se pidió un ADN en carácter de urgente, así que veremos”. En cuanto a los resultados dijo que “podrían estar en 12 días como mucho”.

Castana reiteró las críticas a lo que fue el operativo de búsqueda. En esa línea coincidió con las afirmaciones que en su momento hicieron las amigas de Andrea, quienes han denunciado públicamente las desprolijidades del operativo.

“Sabemos que los policías que se quedaron en custodia del lugar donde encontramos el cuerpo de Andrea, hicieron una carpita con los árboles que estaban rodeando el lugar donde estaba Andrea. Hicieron una carpa para pasar la noche a cinco metros de donde encontramos a Andrea. Tengo fotos de eso. Había también latas de Coca Cola, cerveza, agua saborizada. Es decir: estaban de campamento”, criticó.

Recompensa En marzo pasado, Luis Castana decidió duplicar la recompensa ofrecida a quien aporte “información verosímil, fidedigna y con acreditable grado de verosimilitud” que permita “el esclarecimiento del hecho y la identificación de los responsables”. Consultado al respecto, dijo que la recompensa sigue vigente. “Quiero que se termine de una vez esta historia. No fue una sola persona y esto fue un crimen por encargo”, remarcó. Quienes tengan información deben dirigirse a la sede de la Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno (Lisandro de la Torre 180) o llamar al 0800-8888082, al 3541-300672 (Luis) o 3541-332365 (Nadia).

Nota correspondiente a la edición n° 577 del periódico La Jornada, del 25 de mayo de 2022.