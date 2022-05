El activista italiano por el agua, Renato Di Nicola, estuvo en Villa Carlos Paz el pasado 5 de mayo.

Junto a compañeros del Foro Italiano del Agua y de la EWM (European Water Movement), se reunió con Emilio Iosa y los concejales Daniel Ribetti y Jorge Lassaga para interiorizarse sobre la situación del lago San Roque.

Cabe recordar que los activistas formaron parte del movimiento social en el Referéndum por el Agua de 2011, que provocó la primera derrota del presidente de Italia, Silvio Berlusconi.

‘Estamos en Carlos paz y ver que un lago tan bonito se está transformando en una cloaca es increíble. Pero más increíble es que los poderes no quieren ver, no quieren actuar, no quieren resolver el problema’, advirtió Di Nicola. En este sentido planteó que, ‘se tiene que resolver la contaminación física y se tiene que resolver la contaminación política’.

‘La gente no tiene que ser votada para cumplir su interés personal, tiene que ser votada para actuar sobre los problemas que tiene el pueblo. Y hay que exigir a los que son elegidos que cumplan su responsabilidad y cuando no la cumplen se tienen que ir a su casa porque no les ha ordenado Dios no ver o no cambiar las cosas. Los políticos hacen su trabajo y cuando es sucio, nosotros los ciudadanos tenemos más poder que ellos. Hemos demostrado en Italia que cuando la gente se une puede tener resultados concretos. Nosotros decimos que se escribe agua y se lee democracia, así que buena lucha por el agua’, señaló en un mensaje a los carlospacenses tras una recorrida por el embalse.

Por su parte, Iosa valoró que Di Nicola ‘se comprometió a sumar sus vínculos europeos y latinoamericanos para hacer sinergia en el reclamo por la contaminación de nuestro lago y eso es una gran ayuda en este contexto político de silencio en el que se maneja el municipio’.

‘Es muy importante para Villa Carlos Paz que gente que ha conformado un movimiento internacional por el agua, visite nuestra ciudad con intenciones de colaborar y tender lazos de reciprocidad con nuestra problemática.

El problema de la contaminación del agua de Punilla y de Córdoba no sólo está tomando vuelo a nivel provincial y nacional, sino que claramente llama la atención de los extranjeros preocupados por el agua en otros lugares del mundo y eso es bueno para Carlos Paz’, reforzó.

Destacó asimismo el acompañamiento de Lassaga: ‘Con Jorge coincidimos en que nuestra industria turística no es sostenible en una ciudad con un lago podrido y maloliente. Luego de diez años en el poder, el gobierno de Villa Carlos Paz no tiene excusas para no haber gestionado soluciones que eviten este desastre anunciado’.

‘Hay un ex intendente carlospacense como autoridad máxima de la cartera de Turismo en la provincia y está a la vista que no hizo nada para gestionar una solución contundente. Eso nos lleva a sacar dos posibles conclusiones; o no está a la altura de su puesto o ya no le interesa Villa Carlos Paz’, criticó Iosa en obvia alusión a Esteban Avilés.

Advierten a defensores del Pueblo de todo el país que el municipio no informó los resultados de las muestras de agua en el verano Emilio Iosa precisó que, de acuerdo a la información oficial ‘obtenida bajo la ordenanza de acceso a la información pública’, durante enero, febrero y marzo de 2022 los resultados de análisis virales de agua encargados por el municipio ‘dieron positivo en la mayoría de las muestras, incluso para enterovirus viables’. En una carta enviada al defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz, Víctor Curvino, con copia a otras defensorías del país, Iosa planteó que dicha información es de ‘alta gravedad institucional’. ‘En respuesta a mi pedido apelando a la ordenanza 6161, de acceso a la información pública, he recibido la prueba escrita, de que el Gobierno de Villa Carlos Paz, tenía conocimiento desde el 16 de febrero de 2022, en plena temporada de verano, de que las muestras de agua del lago y de los balnearios analizadas durante el mes de enero, febrero y marzo del corriente año, resultaron positivas, en la mayoría de los casos, tanto para el genoma de la variante Omicron de Sars Cov2, como de adenovirus y detección de enterovirus viables’, planteó el médico sanitarista. Y aseveró que dichos análisis, ‘que fueron solicitados por el municipio al Instituto de Virología de Córdoba “Dr J. M Vanella” de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, no fueron informados a la población, ni se emitió una alerta oficial que permita a los turistas que nos visitan, discernir sobre el riesgo potencial del uso recreativo del agua’. ‘Sumaremos esta información como prueba a la denuncia penal por nosotros efectuada en febrero de 2021. Esperando que usted, a quien nuestra Carta Orgánica le ha brindado la facultad de legitimidad procesal, también realice las investigaciones y acciones que considere le competan. Lo saludamos esperando que el resto de los defensores del Pueblo del país, también puedan pronunciarse ante lo que consideramos un lamentable episodio de irresponsabilidad institucional’, finalizó Iosa en la nota dirigida a Curvino.

Nota correspondiente a la edición n° 577 del periódico La Jornada, del 25 de mayo de 2022.