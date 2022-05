Fuente: Télam

1647 – TERREMOTO MAGNO. Un terremoto de magnitud calculada en 8,5 puntos de la escala de Richter arrasa con Santiago de Chile, por entonces capital de la gobernación colonial de España. Se calcula que el llamado Terremoto Magno causó la muerte de entre 600 y 1.000 pobladores de la actual capital chilena.

1854 – ALMAFUERTE. Nace en el partido bonaerense de La Matanza, el maestro y poeta Pedro Bonifacio Palacios, popularmente conocido por el seudónimo de Almafuerte, de destacada labor docente y uno de los llamados “cinco sabios” de la ciudad de La Plata. Es el autor de la famosa frase “no te des por vencido ni aún vencido”.

1881 – NACE ENRIQUE FINOCHIETTO. Nace en Buenos Aires el médico Enrique Finochietto, quien se destacó como docente, investigador e inventor de un gran número de técnicas e instrumentos de cirugía. Un hospital público de la ciudad bonaerense de Avellaneda lleva su nombre.

1914 – NACE JOE LOUIS. Nace en la ciudad de La Fayette (Alabama, EEUU) el boxeador Joe Louis (Joseph Louis Barrows) apodado el “bombardero de Detroit”, campeón del mundo de los pesos pesados durante once años y ocho meses, entre 1937 y 1949, récord que hasta hoy no ha sido superado.

1939 – NACE HARVEY KEITEL. Nace en el distrito neoyorquino de Brooklyn el actor estadounidense Harvey Keitel, quien actuó en más de un centenar de películas. Fue premiado en España, Italia y Alemania y nominado al Premio Óscar de 1991 como mejor actor de reparto en el filme “Bugsy” sobre el mafioso Benjamin Siegel.

1948 – NACE PEPE CIBRIAN. Nace en La Habana el actor, director teatral y dramaturgo argentino José “Pepe” Cibrián Campoy, uno de los más destacados autores de teatro musical de la Argentina.

1950 – FÓRMULA 1. En el circuito de Silverstone se corre el Gran Premio de Gran Bretaña, la primera carrera de Fórmula 1 de automovilismo. La prueba, de 70 vueltas, la ganó el italiano Giuseppe Farina con un Alfa Romeo, cuyos tres pilotos subieron al podio al ocupar el segundo y tercer lugar.

1950 – NACE STEVIE WONDER. Nace en la ciudad de Saginaw (Michigan, EEUU) el músico y cantautor estadounidense Stevie Wonder (Stevland Hardaway Morris), ganador de 25 premios Grammy, quien lleva vendidos más de 100 millones de discos.

1960 – NACE ALBERTO MÁRCICO. Nace en la ciudad de Corrientes el exmediocampista ofensivo Alberto “Beto” Márcico, quien a lo largo de su carrera marcó 132 goles en 616 partidos. Fue campeón de la Primera División del fútbol argentino con Ferro Carril Oeste y Boca Juniors.

1970 – LET IT BE. En la ciudad de Nueva York se estrena “Let it be” sobre The Beatles, el quinto filme de la célebre banda británica de pop rock. La película, que originalmente se llamó Get Back, ganó el Óscar de 1970 a la mejor adaptación musical por la canción “Let it be”, pero ningún beatle fue a recibir el premio.

1981 – JUAN PABLO II. El terrorista turco Mehmet Ali Ağca, del grupo de ultraderecha Lobos Grises, hiere al papa Juan Pablo II al atacarlo a balazos en la plaza de San Pedro del Vaticano. A finales de 1983, el pontífice lo visitó en la cárcel, conversó con él y lo perdonó.

1991 – FALLECE DELIA PARODI. A la edad de 78 años muere en Buenos Aires la exdiputada Delia Degliuomini de Parodi, antigua colaboradora de María Eva Duarte de Perón, cofundadora del Partido Peronista Femenino. Parodi fue una de las primeras mujeres en ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

2022 – DÍA DEL DT. Se celebra el Día Mundial del Entrenador de Fútbol en homenaje a los profesionales cuya labor es clave en la formación de equipos y sus estrategias. La fecha fue elegida en honor al escocés Alexander Ferguson, DT del Manchester United a quien se considera el más ganador de la historia, quien dirigió por última vez a ese equipo el 13 de mayo de 2013.