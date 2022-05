Fuente: Télam

1527 – RÍO PARANÁ. El explorador y cartógrafo español Sebastián Gaboto navega por primera vez por el río Paraná, el segundo más largo de Sudamérica, cuyo curso pasa por Argentina, Brasil y Paraguay. Gaboto lo navegó hasta la desembocadura del río Paraguay.

1887 – PAPA LEÓN XIII. El papa León XIII corona en el Vaticano la imagen de Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina, cuya imagen se guarda en la basílica de la ciudad bonaerense homónima, a unos 60 kilómetros al oeste de Buenos Aires.

1945 – II GUERRA MUNDIAL. Las tropas de la Alemania nazi se rinden en forma incondicional en Berlín, con lo que se abre el camino hacia el fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto concluyó en septiembre de 1945, luego de que se rindieran Italia y Japón, los aliados de la Alemania de Adolfo Hitler.

1970 – SAN MARTÍN.Se inaugura en Buenos Aires el Centro Cultural San Martín, sede de congresos, conferencias y actividades culturales. Su primer gran evento internacional fue la disputa de una de las semifinales del Campeonato Mundial de Ajedrez de 1971, en las que el estadounidense Bobby Fischer venció al armenio Tigran Petrosian.

1970 – THE DOORS. La banda estadounidense de rock The Doors, liderada por Jim Morrison, realiza un recital en el Cobo Arena de la ciudad de Detroit que duró más de cuatro horas.

1970 – LET IT BE. Sale a la venta en el Reino Unido, el álbum Let it be, el último

disco de estudio grabado por la legendaria banda británica de pop rock The Beatles a pocos días de conocerse su disolución.

1977 – NACE PEPE SÁNCHEZ. Nace en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca el ex basquetbolista Juan Ignacio Sánchez, popularmente conocido como Pepe Sánchez, campeón olímpico con la selección argentina en los juegos de Atenas 2004. Es el primer argentino en jugar en la liga de la Asociación Nacional de Basquetbol de Estados Unidos (NBA).

1979 – THE CURE. La banda británica The Cure, pionera del género new wave, publica en Londres su álbum debut, al que llamó “Three imaginary boys” Con temas de este álbum y los de tres sencillos posteriores grabó el disco Boys Don’t Cry, con el que la banda desembarcó en Estados Unidos.

1980 VIRUELA. La Organización Mundial de la Salud declara que se ha erradicado del planeta al virus de la Viruela, causante de la enfermedad que tenía una tasa de mortalidad del orden del 30% y superior al 50% en bebés y niños de tres a cinco años

2002 – CARLOS TÉVEZ. El delantero Carlos Tevez convierte su primer gol con la camiseta de Boca Juniors. Fue en el partido que el equipo “xeneize” empató 1-1 con Olimpia de Paraguay por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

2008 – PEP GUARDIOLA. El Barcelona español anuncia en rueda de prensa la contratación de Pep Guardiola como director técnico del equipo “blaugrana”. Fue el comienzo de uno de los más exitosos ciclos de la historia del fútbol.

2012 – FALLECE CALOI. A la edad de 63 años muere en la ciudad bonaerense de Adrogué el dibujante e historietista Carlos Loiseau, más conocido como Caloi, creador del popular personaje Clemente, de la tira que publicaba el diario Clarín. Clemente llegó luego a la televisión, con un programa que fue transmitido por canal 13 y otras emisoras de televisión.

2018 – MAURICIO MACRI. El presidente Mauricio Macri anuncia el comienzo de gestiones para acordar un préstamo del Fondo Monetario Internacional por el que actualmente se adeudan unos 45.000 millones de dólares.

2022 – CRUZ ROJA. Se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja en conmemoración de la fecha de 1828 en la que nació su fundador, el empresario y activista suizo Henry Dunant.