El presidente de Carlos Paz Despierta, Emilio Iosa, se mostró junto al concejal Jorge Lassaga acompañando a la comitiva europea encabezada por Renato Di Nicola, en su visita a Villa Carlos Paz para conocer la situación de contaminación del lago San Roque.

‘Renato es un referente en Europa por la lucha del agua y me contactó porque coincidimos en que esto es una prioridad mundial.

Me alegra que el concejal Jorge Lassaga nos acompañe, en esta importante causa para nuestra ciudad’, público el médico sanitarista en sus redes sociales. Y agregó: ‘Con Jorge coincidimos en que nuestra industria turística no es sostenible en una ciudad con un lago podrido y maloliente. Luego de diez años en el poder, el gobierno de Villa Carlos Paz no tiene excusas para no haber gestionando soluciones que eviten este desastre anunciado’.

‘Hay un ex intendente carlospacense como autoridad máxima de la cartera de Turismo en la provincia y está a la vista que no hizo nada para gestionar una solución contundente. Eso nos lleva a sacar dos posibles conclusiones; o no está a la altura de su puesto o ya no le interesa Villa Carlos Paz’, criticó Iosa.