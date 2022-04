Lenci, tras votar el proyecto de luminarias: “No tengo ningún acuerdo con Carlos Paz Unido”

La concejala radical Natalia Lenci desmintió tener un acuerdo político con Carlos Paz Unido, tras acompañar con su voto el polémico proyecto sobre luminarias. “Voté por convicción”, resumió.

Entrevistada por VillaNos Radio, y consultada por los cuestionamientos y acusaciones formuladas en su contra respecto a un alineamiento con el gobierno municipal, remarcó que, “no tengo ningún acuerdo ni ninguna cuestión particular con este tema”.

Indicó, en este sentido, que, “hay un montón de proyectos del oficialismo que no acompaño”, entre los que nombró los del Presupuesto de los diferentes años.

“Soy crítica y no acompaño muchos proyectos. Pero en los casos que son importantes para la ciudad por la demanda de los vecinos lo voy a acompañar”, insistió.

Sostuvo, además, aunque otros concejales piensan diferente, que su voto “no definía nada porque la ordenanza salía con 7”.

“Voté por convicción. Es una herramienta más. No es desoír a los vecinos”, dijo.

Y aclaró: “Muchos pensaron que era compulsiva y no lo es. El vecino va a poder solicitar la obra para pagarla, pero el que no quiera o no comparta este mecanismo no va a verse obligado a tener la obra”, señaló.

Esta afirmación no es correcta ya que el texto de la ordenanza establece que si se consiguen los avales suficientes y los frentistas que se oponen no alcanzan el 30% cada cien metros lineales, la obra será declarada “de utilidad pública y pago obligatorio”.

En cuanto a que el 100% de los costos estará a cargo de los frentistas, Lenci afirmó que, “de todas formas, siempre las obras las pagan los vecinos ya sea de manera directa o indirecta”.

La edila planteó, durante la sesión, una serie de modificaciones que fueron avaladas por el bloque oficialista.

“Con mi equipo de trabajo hemos hecho un relevamiento en los barrios de la ciudad. Los vecinos que lo necesiten van a poder utilizar esta herramienta que va a agilizar la realización de las obras de alumbrado. Desde nuestra banca planteamos que se tenga en cuenta la situación jubilados y pensionados y de vecinos con dificultad económica, buscando que la obra no genere endeudamiento de las familias.

“Además, se podrá optar por la modalidad de que las obras las realice el municipio o una empresa privada. No están obligados a contratar empresa privada. Por otro lado, si hay costos adicionales se debe hacer cargo el municipio”, precisó.

También se refirió al desarrollo de la audiencia pública.

“He escuchado a todos los vecinos que se han manifestado en contra, y a los dirigentes que han aprovechado esta oportunidad para arengar y generar mayor conflicto. A los vecinos que realmente han ido a manifestar su opinión por su criterio, les digo que parte de las modificaciones tienen que ver con sus aportes. Lo otro es repudiar y lamentar. No es el camino para construir liderazgo opositor”, interpretó.

Por último, reiteró que desde su banca en el cuerpo legislativo “estoy intentando hacer una oposición constructiva y acompañar a los vecinos en sus demandas”.