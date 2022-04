Emilio Iosa expresó una crítica contundente respecto de los últimos diez años de gobierno de Carlos Paz Unido frente al municipio de la ciudad y realizó un paralelismo con el polémico proyecto luminarias.

“Carlos Paz está gobernado por un poder oscuro hace más de una década. Un poder oscuro que no puede ni quiere iluminar nuestra ciudad”, sostuvo el médico sanitarista que preside el espacio político Carlos Paz Despierta. Y agregó: “Lo digo en todos los sentidos. En el sentido político este gobierno hace rato que perdió el rumbo. Se distanció de los vecinos y de la democracia, es totalitario en sus modos y se maneja a control remoto desde el sillón del poder provincial. Es imposible que echen luz sobre una ciudad que quedó abandonada y detonada por la obsecuencia de personas que se olvidaron de su dignidad de carlospacenses”.

En este sentido planteó que, “ahora no sólo abandonan las plazas, las calles, los dispensarios, el transporte público y el hospital, sino que quieren que los vecinos paguen de su bolsillo la obra pública para que la inaugure el presidente de la agencia Córdoba Turismo cuando se le acabe la miel de la provincia. Es incomprensible que, durante la gestión de un ex intendente de Carlos Paz en un puesto provincial clave para nuestra ciudad, como es la Agencia Córdoba Turismo, no se haya gestionado soluciones mínimas para contener el problema del lago San Roque. Ni siquiera ha expresado al gobernador su preocupación pública sobre el problema más importante que atenta contra el turismo. Recordemos que es la principal industria de la que vivimos directa e indirectamente todos los carlospacenses”.

“El lago se está pudriendo en plena Semana Santa y tapan su inacción con publicidad, como si el olor se pudiera tapar con perfume. El hospital se cae a pedazos y el secretario de salud no existe. Y ahora, como los barrios son una boca de lobo no se les ocurre mejor idea en plena crisis inflacionaria que meterle la mano en el bolsillo a los vecinos de forma inconsulta, usando el miedo y el apriete al que tienen acostumbrados en los centros vecinales. Mentiras, aprietes y corrupción, son síntomas de oscuridad y no se puede iluminar una ciudad con oscuridad. Este gobierno cumplió su ciclo y es responsabilidad de todos los carlospacenses decirle basta y dar vuelta la página naranja en el libro de la ciudad. Son el pasado, hablan del pasado y atrasan en cada letra que expresan. Se quedaron boxeando contra los fantasmas que inventaron para distraernos, mientras los problemas de Carlos Paz se profundizan y las soluciones no llegan”, sentenció.