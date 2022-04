El controvertido proyecto que impulsa el gobierno municipal sobre las luminarias de Villa Carlos Paz sigue generando polémica.

La propuesta, que ya cuenta con aprobación en primera lectura en el Concejo de Representantes, plantea un régimen especial para realizar las obras relacionadas al alumbrado público y prevé, entre otros aspectos, que sea de pago obligatorio y que el 100% del financiamiento esté a cargo de los frentistas.

Si bien la iniciativa fue presentada por el oficialismo con el aval de numerosas firmas de centros vecinales, este apoyo final estaría condicionado a la modificación de algunos aspectos centrales.

Es el caso del centro vecinal Santa Rita. Su presidente, Juan Carlos Anselma, fue uno de los que firmó el respaldo, aunque cuestionó el carácter de ‘pago obligatorio’ que pretenden darle y relativizó la importancia de que el proyecto ya cuente con una aprobación en primera lectura.

‘Fuimos consultados, pero no firmamos conformidad ni avalando nada el oficialismo. Se firmó para que se trabaje el proyecto’, aclaró en una entrevista con VillaNos Radio. Y se refirió directamente a las reuniones que se están llevando a cabo en diferentes barrios en abierto rechazo.

‘Se mezcló la política en esto. No es como dicen que el vecino está obligado a pagar. Es una falacia, una mentira terrible.

A nadie se obliga, el que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere.

No es compulsiva la compra ni la puesta de las luces’, subrayó.

Sin embargo, el artículo 3 del proyecto expresa textualmente que serán declarados ‘de utilidad pública y pago obligatorio a cargo de los vecinos frentistas beneficiarios, la ejecución de los trabajos correspondientes a Obras de renovación del Alumbrado Público que se adecuen a lo establecido en la presente Ordenanza’.

‘No es así. Nadie está obligado a pagarla.

Si el 70% aprueba, la obra se hace. Si más del 30% no la aprueba, no se hace.

Se está contemplando dentro de esa ordenanza que a los barrios menos favorecidos y a la gente que está pasándola mal no le van a ir a poner la luz y a cobrarle la plata compulsivamente ni nada por el estilo. Eso es todo política’, afirmó.

La cuestión es que el texto del proyecto plantea que si se consiguen los avales suficientes, quienes estén en contra de igual forma deberán pagar la obra.

‘No va a ser así. Para eso tenemos la audiencia pública y la segunda lectura.

Está la posibilidad de que cuando un vecino no tenga las condiciones para poder pagar los demás van a ser solidarios y le van a poner las luces lo mismo.

Esperamos que salga la ordenanza. Si vemos que el proyecto es para beneficio del pueblo ahí vamos a ir todos juntos. Nadie le firmó un cheque en blanco al municipio y si hay que modificar cosas, se van a modificar.

Si no los que firmamos saldremos a la calle y no se va a aprobar’, advirtió.

Insistió en este punto con que el artículo que establece que la obra sea declarada de utilidad pública y pago obligatorio ‘no va a entrar cuando salga la ordenanza’.

‘No vamos a querer que sea obligatorio y compulsivo.

El proyecto está aprobado en primera lectura. Es como un borrador’, relativizó.

Otro de los ítems que cuestionó tiene que ver con la posibilidad de que intervengan empresas privadas para ejecutar los trabajos.

‘Ese es otro tema. Creo que tenemos capacidad en el municipio para que pongan las luces y no convocar empresas privadas para hacer el trabajo que debe hacer el municipio.

El municipio mandó un proyecto, y nosotros lo vamos a aggiornar a lo que el pueblo necesita’, expresó.

Apuntó contra ‘los opositores que siempre sacan tajada de cualquier cosa’ y opinó que en este caso ‘se han anticipado’.

‘Esperamos a que esté la ordenanza’, sugirió.

En otro tramo de la entrevista respondió de manera muy particular a quienes lo tildan de ser oficialista.

‘Te voy a explicar una cosa porque hay algo que vos no entendés.

Yo tengo que ser oficialista sabés por qué, no soy oficialista porque voy a votar a Gesteira, sino porque si me pongo en la vereda del frente no me van a tapar un pozo en el barrio.

Y yo necesito que me tapen los pozos, que me hagan los arreglos, las cosas que necesito para el barrio, las podas, todo lo que conlleva para que el barrio esté bien.

Tengo que tener una buena relación con el municipio, pero no quiere decir que yo sea oficialista y esté con ellos.

Tengo que tener una buena relación con el oficialismo porque son los que me van a dar las soluciones. Y sino, en vez de hacérmelo en 10 o 20 días lo hacen en cuatro años.

Cómo voy a estar enfrentado al municipio que tengo que ir todos los días a pedir, a pedir y a pedir.

Tengo experiencia en la vida y sé que tengo que llevarme bien para que vengan las soluciones para la gente’, sostuvo.

