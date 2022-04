El pasado sábado al cumplirse 40 años del inicio de la guerra de Malvinas, el partido Carlos Paz Despierta lanzó una iniciativa que tiene por objetivo crear la primera ‘Plaza de la Paz’ en Argentina y pedir, al mismo tiempo, su réplica a ciudadanos en el Reino Unido.

La propuesta fue anunciada a través de las redes sociales del espacio (con un video subtitulado en inglés), y en los próximos días será formalizada con la presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo de Representantes, por medio del edil Daniel Ribetti.

Según se explicó, ya hay un arquitecto cordobés voluntario trabajando un anteproyecto y sumando equipo.

‘Pienso que la posibilidad de que exista al menos una Plaza de la Paz en territorio nacional, para impulsar el diálogo con los ciudadanos del Reino Unido y poder intercambiar pensamientos y experiencias, puede ser al menos la punta de un debate que los argentinos, nos debemos. Tal vez así, nuestros hijos y nietos, puedan al menos tener el beneficio de la duda ante la sola posibilidad de apoyar el uso de las armas como solución de sus conflictos y entonces la idea de la patria y de sus héroes, pueda ser resignificada hacia el rumbo de la paz y de la vida’, planteó el médico sanitarista Emilio Iosa, referente de CPD. Y agregó: ‘Entiendo que poner en tela de juicio la heroicidad de los héroes de Malvinas o el patriotismo de la patria en aquella gesta por la soberanía nacional, es casi un suicidio cívico y político en Argentina. No es esa nuestra intención. Pero, aunque sea peligroso caminar sobre la cornisa, es a veces necesario resignificar algunas cosas’.

‘Más aún, luego de cuarenta años de una guerra en la que, según algunas fuentes, eligieron el suicidio casi la misma cantidad de soldados que fueran alcanzados por alguna bala en el helado terreno de combate. El patriotismo de la patria pasó, de la celebración exaltada y casi futbolera del “si quieren venir que vengan” en una plaza de mayo colmada de banderas, al silencio y la desazón del 14 de junio. De aquella patria pasada, mucho tiene hoy esta patria presente en que vivimos. Llevamos en nuestra historia no dicha, aquella patria que aclamó sin titubeos los gritos grotescos de un dictador con aliento a Jack Daniels, apoyando el envío de jóvenes sin preparación militar, a un terreno hostil y desconocido. Fueron el frío, la falta de alimentos y las armas obsoletas, los enemigos más cercanos de aquellos jóvenes soldados’, añadió.

Advirtió asimismo que, ‘el Ejército y la Armada, informaron 52 suicidios de excombatientes entre el 1983 y el 2019, pero los datos parecen ínfimos en comparación a las estimaciones de asociaciones de ex combatientes, que aseguran que fueron entre 350 y 500 los veteranos que se quitaron la vida. Lo cierto es que, más allá del número, la patria no pudo nunca sostener a sus héroes. Esto es lo que sucede en general en todo el mundo, sobre todo con las guerras que se pierden. Aquella bravuconada de un gobierno de facto en decadencia, aplaudida por un pueblo deseoso de victoria, terminó en el desastre anunciado de una aventura bélica que aún hoy, le llamamos sin dudar “gesta”. Pero luego de la derrota, aquellos jóvenes combatientes, quedaron librados a su suerte, en soledad, sin empleo ni acompañamiento, junto a todos sus traumas, y aunque su situación luego de muchos años mejoro, muchísimos quedaron en el camino’.

‘La democracia argentina, luego de cuarenta años de aquella decisión, como mínimo improvisada, no quiso, no supo o no pudo, abordar en profundidad la complejidad del conflicto de Malvinas y prefirió sostener la figura del héroe, la figura de la maldad del enemigo inglés y la intangibilidad de la soberanía, pero no fomentó la deconstrucción de una historia que habla profundamente de lo que somos. ¿Por qué no animarnos a mirar lo que pasó desde el lugar de la paz que se puede ganar y no solo desde una guerra perdida que nos hizo tanto daño? Una plaza de la paz puede abrir esa posibilidad y ser un lugar de encuentro magnífico para volver a mirarnos. Ya hay está el arquitecto cordobés Pablo Santos trabajando en ello. Es un buen comienzo creo’, finalizó.