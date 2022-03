EL PRESIDENTE FIRMÓ EN LA CASA ROSADA EL ACTA ACUERDO

El presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa Rosada la firma del acta acuerdo que dispone un nuevo aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que tendrá una suba del 45 por ciento y alcanzará los 47.850 pesos a fin de año.



El mandatario participó del encuentro, donde se rubricó el incremento, en el Salón Eva Perón, junto al ministro de Trabajo, Claudio Moroni y los representantes de sindicatos, el sector empresario y el Consejo Federal del Trabajo, al término del encuentro del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario.



También estuvieron junto al mandatario el Jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.



“Esto que estamos logrando es un gran paso, en el sentido que queríamos dar, ya que la recuperación de los ingresos es un tema central para nuestro Gobierno”, sostuvo el jefe de Estado y agregó: “La distribución del ingreso está en crisis en el mundo y nosotros queremos una mejor distribución, que se logra mejorando el salario real de la gente”.



“Ratificamos una vez más que no queremos que los ingresos caigan”, añadió el mandatario, según se informó en un comunicado.



A su vez, Moroni aseveró que la negociación colectiva para definir el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil es “la mayor manifestación del diálogo social en la Argentina”, en tanto el cotitular de la CGT Héctor Daer destacó el “gesto de madurez y responsabilidad” en este acuerdo.



Por su parte, el jefe de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, recordó que recientemente se cerraron dos paritarias “de gremios muy fuertes”, en referencia a los “maestros y los metalúrgicos” que “cerraron en el 45 por ciento”.



“Que nosotros hayamos podido en el Consejo del Salario igualar ese nivel, con un punto de partida del 18 por ciento, habla a las claras de que aquello que se especulaba del ajuste que podía sobrevenir sobre los salarios, sobre todo los que no tienen gremios fuertes, en el avance hacia el acuerdo con el FMI da una señal que valoramos positivamente. Estamos diciéndole no a la idea de que la salida es el ajuste sobre los salarios”, añadió.



Por su parte, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, afirmó que hay que “ir al camino de la no grieta, con diversidad, pluralidad de enfoques y con el máximo apoyo por buscar acuerdos”.



“Este es un testimonio de que queremos acordar y construir, y sepa Presidente que va a encontrar a todo el empresariado argentino sabiendo que tenemos que seguir ese camino”, finalizó.



El aumento, que fue votado por unanimidad con 31 votos afirmativos y una abstención, se hará efectivo a través de sendos incrementos de 18 por ciento en el mes de abril, 10 en junio, 10 en agosto y 7 en diciembre, y las partes podrán solicitar a partir de agosto una nueva reunión para su revisión.



Participaron del encuentro, además de los mencionados, los secretarios generales de APA, Edgardo Llano; de ATE Capital, Daniel Catalano; de SUTEBA, Roberto Baradel; la secretaria de Formación de CTA, Yamile Socolovsky; y el secretario Adjunto de FOETRA, Claudio Marin.



Por parte de la CGT, acudieron Carlos Acuña, Antonio Caló, José Luis Lingeri, Pablo Moyano, Rodolfo Daer, Cristian Jerónimo, Romina Santana, Gabriela Pérez, y Vanesa Alejandra Nuñez.



Estuvieron también presentes por la UIA el vicepresidente regional, Guillermo Moretti; y el miembro del Comité Directivo, Horacio Martínez; además del presidente de CAMARCO, Gustavo Weiss: el titular de CAME, Alfredo González; y Paulo Ares, de CONINAGRO.