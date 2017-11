Violencia de género: denuncian brutal golpiza a una joven de Icho Cruz

Compartir esto





















María Barrera es la madre de Guadalupe, una joven oriunda de Icho Cruz que vive en Córdoba con su pareja desde hace tres años. La mujer denunció que el pasado domingo su hija fue golpeada salvajemente por su pareja, desfigurándole el rostro. Habló con los medios acompañada por Carlos Vidosa, papá de Ingrid, la joven asesinada por su pareja en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz en agosto de 2015.

“El domingo a la madrugada me mando un whatsapp pidiéndome por favor que llamara a la policía y mostrándome una foto de cómo la había dejado. Después de eso él le quito el celular para que no se pudiera comunicar con nadie más. La policía de Guiñazú en ningún momento nos llevó el apunte en nada, me decían que llamara al 101 que no era jurisdicción de ellos. Más tarde pude llegar y de ahí fuimos a la Comisaria de la Mujer donde se movieron un poco pero nos tuvieron hasta las 17 dando vueltas”, contó Barrera.

Y agregó que, “fue terrible la golpiza. Los parientes de él estaban en la casa y no fueron capaces de llamar a una ambulancia. Era limpiar los rastros de sangre que había por toda la casa, estaba sobre una cama y no me dejaban entrar a la casa. Cuando pude entrar la llevamos”.

En cuanto a las heridas que tiene su hija precisó que, “uno de sus ojos está muy comprometido, tiene un edema bastante grande, y la retina está con derrame. Los golpes fueron todos en la cabeza y hoy se hace una tomografía en el hospital Sayago para saber cómo está la parte del cráneo o algo raro que pueda haber. Ahora que se tranquilizó le duele mucho la cabeza”.

La pareja de la joven es chofer de colectivo y en las últimas horas fue despedido de la empresa. “Se llama Cristian Alejando Barroso, es un chico por lo que me dicen por las redes sociales que siempre a tenidos episodios de violencia. Era chofer de la empresa Car- Cor y lo despidieron porque en la empresa no permiten estas actitudes. Dicen que a mi hija ya la había golpeado, me enteré de una sola vez porque me llamaron de la comisaría de Santa María.

Esta tarde vamos a ver cómo está la causa porque está en la fiscalía y esta caratulada como lesiones leves, si no hay quebradura o pérdida del ojo no es grave”.

Según se conoció, el abogado Carlos Nayi representará a la familia ante la justicia.