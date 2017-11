Vecinxs del barrio Altos del Valle demandan más controles viales en el sector

Tras el accidente ocurrido el fin de semana donde dos jóvenes que se conducían en motocicleta chocaron de frente, los vecinos del barrio Altos del Valle (400 Viviendas) se manifestaron este martes demandando mayores controles en la calle principal.

Señalan que tanto automovilistas como motociclistas toman gran velocidad es esa arteria, lo que ocasiona graves accidentes. “La velocidad que toman no se puede creer. Acá hay chicos, hay animales sueltos. No hay un auto que no pase a menos de 70 u 80 kilómetros por hora”, se quejó Zulema, vecina del sector.

“Lamentablemente tuvimos otros accidentes en el barrio y grave, a causa siempre de lo mismo: la velocidad y el no uso del casco. Estamos cansados de ver esto todos los días. Es constante. Lo único que vinimos a hacer manifestarnos a favor de la vida”, agregó Flavia y remarcó: “Queremos que la gente tome conciencia. Queremos estar tranquilos y que a ninguno de nuestros seres queridos les pase algo. A ningún vecino ni a nadie”.

En la misma línea fueron las declaraciones de María Mancuello, vecina de la zona, quien remarcó además que “cada vez que no actuamos en pos de las normas viales, corre riesgo nuestra vida y la de los demás”.

El presidente del centro vecinal, Leonardo Triverio, estuvo presente en el lugar y remarcó que el accidente ocurrido el fin de semana planteó la necesidad de generar conciencia en torno a la seguridad vial. “Hace varios años venimos registrando que ocurren accidentes. No sólo accidentes de motos”, expresó.

Sostuvo que desde la entidad barrial vienen gestionando desde el 2015 ante el municipio la construcción de badenes. “A través de los concejales, solicitamos que se hagan los badenes. El año pasado, ya siendo Centro vecinal, solicitamos la diagramación de estos badenes para lograr que los conductores reduzcan la velocidad. Hoy por hoy estamos a la espera de esta obra”, dijo Triverio.

No obstante adelantó que hay un “principio de solución” con el compromiso que asumió el intendente Avilés en el último plenario de Centros Vecinales, donde afirmó que a mediados del año que viene se hará la pavimentación de la calle principal.

“Esto traerá una mejor sistematización vial. Se hará a través de un boulevard, con luminarias. Eso ayudará mucho a reducir este tipo de accidentes”, afirmó.

Consultado si hasta que se comiencen los trabajos se asumió algún compromiso en torno a los controles vehiculares, el vecinalista respondió: “Vamos a insistir con los reclamos. Desde marzo los pedimos. Lo que gestionamos desde el Centro Vecinal fue sobre todo, la construcción de los badenes. También insistimos en que desde la Dirección de Transporte se realicen acciones de concientización en las escuelas”.

El estado del joven. Sigue siendo grave el estado de salud de Maximiliano Reyna, el joven que chocó de frente contra otra moto en la noche del domingo en el ingreso al barrio Altos del Valle.

El siniestro ocurrió cerca de las 21,30, y aún se tratan de establecer las causas por la cual la moto Honda CG 125 de color azul que era conducida por el menor de 15 años , impactó de frente contra otra marca Corven Energy 110 conducida por un joven de 29 años.

La peor parte se la llevó el menor que pelea por su vida en el hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.