Gispert y Lenci piden la renuncia de Villa por el escándalo de la licitación basura

Los concejales Natalia Lenci (UCR) y Walter Gispert (Frente Cívico), exigieron públicamente la renuncia del Asesor Letrado y secretario de Gobierno, Juan Villa, por el escándalo del servicio de recolección de residuos.

Cabe recordar que, obligado por las groseras e inexplicables irregularidades, el intendente Esteban Avilés decidió dejar sin efecto por segunda vez la convocatoria a empresas por la basura.

Villa, la semana pasada, envió al Concejo de Representantes un dictamen de Asesoría Letrada respaldando todo el proceso. “No hay ninguna irregularidad”, firmó el influyendo funcionario y dictaminó que las impugnaciones presentadas por Lenci y Gispert “resultan improcedentes y deben ser inadmitidas”.

A contramano de esto, ayer se resolvió voltear la licitación aludiendo a un extraño “paradigma de transparencia debida”.

Asimismo, Villa responsabilizó directamente a la secretaría legislativa del Concejo de Representantes por el error en la publicación de los pliegos que derivó en la caída del primer llamado.

Entre ambas convocatorias, el municipio ya lleva gastado cerca de 300 mil pesos en diferentes publicaciones.

“Alguien va a tener que devolver esta plata. Pero no solo eso, los responsables deben irse y el primero es Villa. Ya lo planteamos cuando la justicia rechazó el decreto de municipalización del servicio de agua.

Y ahora, con la basura, primero dice que está todo bien, y media hora después voltea la licitación.

Por necesidad del gobierno y resguardo de los bienes del Estado debe cambiarse la estructura de asesoría jurídica del municipio”, señaló Gispert a VillaNos Radio.

Lenci, en tanto, sostuvo que Villa “no solo está manoseando todo el proceso si no que tiene mucha responsabilidad. No puede usar su título para hacer dictámenes faltando a la verdad. Es el Asesor Letrado del municipio no de Avilés”.

En cuanto a la polémica por el texto de la ordenanza con los pliegos de la licitación (fue publicada en la primera convocatoria sin el artículo 48), Gispert concluyó que, si es como dice Villa, que al ejecutivo llegó sin ese ítem, “alguien estaría mintiendo. O Villa o los secretarios legislativos (Alicia Osorio y Miguel Ballesteros).

“No queda otra alternativa que se investigue y que digan quién mintió. Y que se vayan los responsables”, insistió.

En la misma línea, Lenci planteó que, “nos mintieron y nos falsificaron documentación”, en referencia a la copia autenticada de la ordenanza que incluye el artículo 48.

“Hay cuestiones que van a ir más allá de la licitación. No van a quedar en esto”, advirtió.