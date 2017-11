Por falta de habilitación, el municipio clausuró el camping del ACA en Carlos Paz

Compartir esto





















Por falta de habilitación, el municipio resolvió clausurar el viernes pasado el camping del Automóvil Club Argentino (ACA) en Villa Carlos Paz.

“La medida realmente me sorprendió. Fue una clausura con consigna policial”, explicó el propietario, Tony Delich a Cadena 3. Y relató las distintas acciones que venía desarrollando junto a las autoridades para regularizar el predio. “Vengo trabajando con ellos hace un año y medio. Todo lo que me piden lo hago en tiempo y forma, incluso puse una arquitecta de forma permanente a la que a veces la atendían y otras no. Fuimos avanzando, personalmente estuve hablando con el doctor (Juan) Villa (Asesor Letrado y secretario de Gobierno) en la municipalidad, se cumplía con todos los planos, todo estaba presentado en Defensa Civil y Bomberos”, planteó. Y recordó que, “hace 30 años que funciona el camping pero nunca estuvo habilitado porque hay un canal que cruza por el predio y eso lo impedía”.

De todos modos subrayó que, “el ACA donó mucha tierra, y el tratamiento de líquidos cloacales está dentro del terreno”.

La abogada de los trabajadores, Alicia Vargas, consideró que la clausura fue “muy violenta” y que “excedieron la medida administrativa común”.

En esta línea, contó que la consigna policial “no dejaba ingresar o salir a los trabajadores, ni siquiera los que viven allí adentro”.

Fuente: Cadena 3