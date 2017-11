Inédito: Muscari presentará Bollywood al mismo tiempo en Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires

Compartir esto





















Villa Carlos Paz, Mar del Plata y Buenos Aires son las ciudades elegidas por José María Muscari para continuar con el fenómeno del under teatral: “Bollywood”.

Ana Belén Beas y Diego Rinaldi serán los protagonistas de Carlos Paz, Mariela Asensio y Emiliano Figueredo estarán en Mar del Plata y Dolores Ocampo y Fabián Minelli en Buenos Aires.

Por primera vez la misma obra se realizará en las tres plazas turísticas del país y con artistas locales de cada ciudad. Luego de un exhaustivo casting, el director teatral presentará la obra éxito under del año en las ciudades más importantes del verano.

En Carlos Paz el lugar elegido es el teatro Acuario donde debutarán el 28 de diciembre, mientras que en Mar del Plata la obra estará en el Auditorium desde el 3 de enero. En Buenos Aires vuelve a escena luego de un gran año, pero esta vez al teatro Picadero el 12 de enero.

Con un verano multiplicado, Muscari recorrerá las diferentes plazas teatrales para acompañar la misma obra en diferentes escenarios donde dirigirá 120 talentos, entre actores y bailarines que también están liderados por Magui Bravi, coreógrafa del espectáculo.

“Hace años que no me relacionaba con el under y el reencuentro es maravilloso, porque estar en este circuito me conecta con una energía distinta y pude conocer talentos geniales”, destacó Muscari. Y agregó: “Bollywood comenzó como algo pequeño y germinó hasta el extremo de estar en tres ciudades diferentes a la vez. Hay mucha energía alrededor de la obra y para mí es un orgullo liderar este proyecto donde además de hacer lo que nos gusta, mucha gente cumple el sueño de pertenecer a un espectáculo donde el talento y la energía son componentes fundamentales”.