Es grave el estado del joven carlospacense accidentando en barrio Altos del Valle

Sigue siendo grave el estado de salud de Maximiliano Reyna, el joven que chocó de frente contra otra moto en la noche del domingo en el ingreso al barrio Altos del Valle.

El siniestro ocurrió cerca de las 21,30, y aún se tratan de establecer las causas por la cual la moto Honda CG 125 de color azul que era conducida por el menor de 15 años , impactó de frente contra otra marca Corven Energy 110 conducida por un joven de 29 años.

La peor parte se la llevó el menor que pelea por su vida en el hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.

“Tiene los pulmones muy golpeados con hemorragia en el cerebro, hundimiento de cráneo y coágulos. Estamos esperando un milagro porque la situación es muy grave”, dijo Soledad Robledo, mamá del joven al programa Hora 7 (Next Radio). Y agregó: “Estoy en el hospital desde que llegó, no me moví de su lado”.

Consultada sobre si tiene alguna información de cómo ocurrió el accidente contó que, “una chica que estuvo ahí y lo asistió me comentó que aparentemente el tipo iba borracho, quiso pasar un colectivo y se lo llevó puesto a mi nene. Es lo que me dijeron. Fue de frente, se metió en contramano para pasar el colectivo y se lo llevó puesto”.

Ante la consternación, la mujer pudo explicar que, “vivimos en el ingreso a las 400. Mi hijo iba a la casa de un compañero que vive en las 400 y cuando chocó venía a cenar a mi casa”.

“Me comuniqué con él minutos antes, le mandaba mensaje que iba para mi casa para que cenara. Después mi mamá me llamó y me dijo que había un accidente, empecé a llamarlo y me daba el celular apagado. Me fui en auto para Colinas y cruzamos una ambulancia y atrás iba mi papá y cuando llegué al hospital en la ambulancia estaba mi bebé. Llegó al hospital en coma y de ahí lo derivaron al hospital San Roque”, expresó.