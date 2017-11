Hoteleros de Punilla ven “premonitoria” la buena ocupación antes del verano

El último fin de semana largo en la víspera de la temporada estival va dejando sus secuelas. Un sector del empresariado de la provincia de Córdoba, en materia hotelera, va adelantando buenos resultados, considerando “muy aceptable” el balance.

Ricardo Abdemur, Presidente de la Asociación de Hoteleros de Punilla, estimó en “un 80 por ciento” la ocupación durante las últimas jornadas en el valle de la zona, considerando la situación “muy aceptable”.

Al respecto, señaló: “Tuvimos un buen nivel de ocupación. Además consideramos como premonitorio que se dé esta situación en el fin de semana largo previo a las vacaciones de verano”.

Durante la entrevista con el programa Cara y Cruz, de radio Universidad, adelantó que este martes sostendrán una reunión los integrantes del sector, con la mirada puesta en la temporada estival.

“Punilla tiene la particularidad de que hay hoteles para todos. Desde los no categorizados hasta de 4 o 5 estrellas. Ese es un valor agregado, no hay familias que no nos elijan porque no hay plazas. No es un destino caro, acá se puede elegir” concluyó Abdemur.

Cabe recordar que en Villa Carlos Paz, el índice de ocupación “superó el 70%“, de acuerdo a lo informado por la secretaría de Turismo y Deportes.