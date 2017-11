Curvino, sobre la denuncia de Orce: “Política de la berreta, de la sucia”

Compartir esto





















Tras las declaraciones de la concejala Laura Orce, quien contó que denunció penalmente al presidente de Desarrollo y Transparencia y excandidato a intendente por “estafa, extorsión e incitación a la violencia”, Víctor Curvino salió a responderle a través de su perfil de Facebook.

“Estafa, extorsión, incitación a la violencia?? Aa bue pero que me perdí en éste tiempo?? Tremendo!!

Política de la berreta, de la sucia.

Hay que sostener esas “MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS”.

Me pongo a trabajar, en breve la edición de “Líderes Políticos” en circulación, de lo otro que se encargue la doc.

Feliz jueves para todos !”,escribió.

En los comentarios también fijó postura Celeste Marisi (actual pareja de Curvino y exsecretaria de Orce en el Concejo): “Nada me extraña de una persona tan perversa, que ejerció acoso laboral y maltrato. Pero esto gira, y todo vuelve, absolutamente todo. No puede ser tapa de ningún medio ni por un solo proyecto para la ciudadanía, no es tapa por su compromiso ante una situación puntual de la ciudad, le quedó tan grande el cargo que nuestro espacio le dio, que sólo “intenta” instalar mentiras, calumnias e injurias. Es tapa por conflictos con uno o con el otro, si no es con “x concejal” es con “otra concejal”. PONETE A LABURAR POR DIOS Y JUSTIFICA LA PLATA QUE TE PAGA EL PUEBLO. Sé tapa de los medios por merito sin vergüenza, y anda a las comisiones que el día que algún periodista se ilumine y vaya a pedir las actas a las comisiones de asistencia, ahí se te termina el cuento de la mentira”.