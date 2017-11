Paradise Papers: denunciaron penalmente al ministro de Finanzas, Luis Caputo

Luis Caputo, ministro de Finanzas de la Nación, fue denunciado penalmente por su relación con fondos de inversiones que operaron en paraísos fiscales.

Rodolfo Tailhade, Héctor Recalde, María Teresa García, Claudio Martín Doñate, María Fernanda Raverta y Carlos Miguel Kunkel realizaron la acusación en base a la información revelada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la investigación denominada Paradise Papers.

Al ministro de Finanzas se lo denuncia por los delitos de omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. El juez Julián Ercolini será el encargado de la investigación.

Paradise Papers

Luis Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una empresa que gerenció fondos de inversión de Miami con actividad en las Islas Caimán y de Delaware. La firma tiene como subsidiaria a Noctua Asset Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global Fund. Ante la revelación de esta relación, el ministro se apuró en despegarse de las acusaciones, refiriendo que hoy “desfavorece” a sus exsocios y que se desprendió de sus responsabilidades ante de asumir en el Gobierno.

El actual funcionario también manejó este último fondo, Alto Global, en el cual para ingresar se exigía una inversión mínima de un millón de dólares y se dedicada a administrar inversiones de riesgo.

El financista argentino Martín Guyot, radicado en Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece como su socio en las distintas sociedades pero Caputo refirió que no se hablan “hace dos años”.

En el país, todas se ramifican con otras offshore, Argentina Fund LTD y Argentina Master Fund, creadas el mismo 6 de mayo del 2009 en el que vio la luz, en los papeles, Noctua International WMG y Lacrosse Global Fund Services, lo que da a conocer el vínculo.

“No hay ningún conflicto de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Ningún fondo que haya litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la ventana” concluyó.