Orce, durísima con Curvino: “Lo denuncié por estafa, extorsión e incitación a la violencia”

La concejala Laura Orce (Unión por Córdoba) se despachó con durísima afirmaciones contra el presidente de Desarrollo y Transparencia y excandidato a intendente, Víctor Curvino. Y confirmó que lo denunció penalmente por “estafa, extorsión e incitación a la violencia”.

Entrevistada en el programa Forum (CPTV), Orce sostuvo este martes que Curvino es “un personaje de la política que le hace mucho mal a nuestra ciudad”.

“Es una persona que vive de la política, no para la política. Y pretende vivir de los concejales”, acusó.

Cabe recordar que Orce ocupaba el primer lugar en la lista de candidatos a concejales de Unión para el Desarrollo, la alianza que conformaron Unión por Córdoba y Desarrollo y Transparencia para postular a Curvino para l intendencia en 2015.

La coalición quedó en tercer lugar en los comicios en los que Avilés fue reelecto, pero se aseguró una banca en el cuerpo legislativo que fue ocupada por Orce.

A mediados de 2016, Curvino anunció unilateralmente que la alianza con el PJ estaba terminada y hubo un importante revuelo mediático que se intensificó cuando Orce (estaba en la lista por DyT) dijo que se identificaba con el peronismo y lo desconoció.

“Curvino reclamaba porcentajes (del sueldo), no fidelidad”, afirmó Orce. Y confirmó que, “eso está plasmado en denuncias penales que inicié a principios de este año en contra de Víctor Curvino y Celeste Marisi (pareja del primero y hasta diciembre de 2016 secretaria en el concejo de Orce”.

“No es nada que no esté en la justicia. No tengo nada que hablar con él, solo en los tribunales. Es muy fácil sentarse en una computadora, usar las redes y decir lo que se quiere sin tener ninguna tipo de responsabilidad o pretender contarle a la gente una vida que se tiene, pero que no se tiene”, profundizó.

Consultada sobre si estos hechos podrían perjudicar las aspiraciones políticas de Curvino de cara al futuro opinó que, “la sociedad sabe, el ciudadano conoce… hay cosas que ya todos conocemos…”.

“Yo he conocido en profundidad el tipo de personas de las que se trata. Entonces, en lo que a mí respecta, es preferible decir simplemente que lo que consideré pertinente y necesario realizar, lo hice, y a tales efectos existe una denuncia penal en los juzgados a cargo del fiscal (Ricardo) Mazzuchi”, subrayó.

Y puntualizó que la denuncia “tiene que ver con estafa, extorsión e incitación a la violencia”.