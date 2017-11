Con un tributo a Soda Stereo y un tango inédito, Coldplay cerró su gira mundial

Compartir esto





















La banda inglesa cerró anoche su tour “A Head Full Of Dreams” en el Estadio Único de La Plata con un espectacular show en el que no faltaron clásicos y nuevos temas, efectos audiovisuales y guiños al público argentino.

La banda inglesa Coldplay cerró anoche su tour "A Head Full Of Dreams" en el Estadio Único de La Plata con un espectacular show en el que no faltaron clásicos y nuevos temas, efectos audiovisuales y guiños al público argentino ante una versión de un tema de Soda Stereo, y hasta la presentación de un tango inédito compuesto especialmente para esta fecha.

A powerful cover of De Musica Ligera by Argentinian superstars Soda Stereo.

R42 pic.twitter.com/RZnSQUDEy1 — Coldplay (@coldplay) 15 de noviembre de 2017

“¡Buenas noches amigos! ¡Muchísimas gracias por todo! ¡Les vamos a dejar el mejor concierto del mundo!”, dijo el vocalista Chris Martin, junto al guitarrista Jon Buckland, al bajista Guy Berryman y al baterista Will Champion, para dar inicio a un espectáculo que, el al estilo de la banda, se destacó por los efectos y por convertir, tecnología mediante, el Estadio en una fiesta de luces y sonidos.

Previamente, la británica Dua Lipa hizo un show aparte ofreciendo una sólida actuación celebrada por muchos de los presentes.

Sin manifestar condición de telonera, calentó el clima durante 45 minutos de concierto, hasta cerrar con el público coreando tres de sus hits como “Scared to be lonely”, “Be the One” y “New Rules”.