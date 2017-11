José Luis Serrano fue nominado a “Cordobés del año”

Cuando Doña Jovita se enteró de que en la legislatura provincial tomaba forma un proyecto para modificar la actual ley de ordenamiento territorial del bosque nativo, no dudó en aprovechar el reconocimiento que le otorgaron el 14 de diciembre del año pasado para expresar en el recinto: “Les pido que piensen en sus nietos y sus bisnietos. Vale preguntarnos dónde vamos como especie, destruyendo un recurso tan fundamental como el agua y el bosque”.

El personaje de José Luis Serrano cumplió 30 años y se volvió un ícono del humor cordobés. Esta abuela entrañable nos acerca los saberes populares cada vez que desciende de las sierras, con su experiencia de bosquear desde muy joven y su convicción intacta.

Por eso, la nominación a “Cordobés del año” se vivió con una alegría colectiva en todo el movimiento social que se activó para defender el bosque nativo, frente al avasallamiento de los intereses inmobiliarios, la ganadería extensiva y el agronegocio. “Uno a los premios no se los merece, pero hay que agradecerlos. Un premio individual nunca es un premio”, aseguró y reconoció a “toda esta gente que con paciencia, perseverancia y tesón han venido sosteniendo esta lucha a la que siempre adherí”.

Jovita se convirtió en un referente para todos los ciudadanos movilizados por diferentes problemáticas socio-ambientales en nuestra provincia y que confluyeron en la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo y en la calles de la capital para impedir que se siga desmontando nuestro patrimonio natural. “Al tener la oportunidad de meter a Doña Jovita como un elemento chamánico, la cosa pudo visibilizarse y todos hicimos una danza en las calles”, manifestó en referencia a las movilizaciones que exigieron el archivo del proyecto y la apertura de un proceso participativo para discutir un nuevo ordenamiento territorial para Córdoba.

“Nos manifestamos no desde la confrontación violenta, si no desde la agresividad necesaria para poder defender algo que no es de nadie, es de todos, como el bosque nativo. Estoy convencido que esa ley tiene que ser archivada y hay que ponerse a trabajar en conjunto estudiando bien los mapas y sus capas”, explicó.

Hace 16 años que el diario La Voz del Interior realiza esta premiación que reconoce a referentes sociales cuyas acciones apuestan al bienestar colectivo de la comunidad. La votación se hace a través de la página web del diario. El ganador se conocerá el 11 de diciembre, luego de que los tres candidatos más votados sean puestos a consideración de un jurado formado por los ganadores de años anteriores.

Serrano pasó parte de su infancia entre bosques. Hoy cuando regresa a esos lugares siente pena, porque ya no “está lo que yo vi”. “Pedirle permiso a un algarrobo… lo que parece poético debería ser un modo de vida. Mi compromiso es una proyección de lo que tengo adentro. El árbol no se negocia, el monte no se negocia”, relató con emoción.

A los 15 años plantaba árboles y sentía una fascinación innata por la naturaleza. Actualmente vuelca esa pasión en el reguardo de una hectárea de bosque nativo que ha visto crecer en los últimos años, mientras en toda la provincia se desmonta indiscriminadamente.

“Nos comportamos como aquellos que vinieron a la conquista, no pensamos que aquí vamos a seguir viviendo. Nuestra actitud sigue siendo la de Colón, colonizadora. No amamos los espacios públicos y no los cuidamos. En nuestras actitudes diarias está eso. Tenemos que sacar esa cultura del descarte que tenemos”, afirmó.

Doña Jovita apuesta con su mensaje a restablecer una conexión con el bosque nativo y la tierra, nos invita a conocerlo para valorarlo y así poder protegerlo. “No diferenciamos a una vizcacha de una chinchilla, pero todos conocemos al correcaminos y al coyote”, dijo a modo de chiste sobre la colonización cultural que nos ha hecho perder el rumbo de nuestra identidad como pueblo.

“Tenemos nuestra fauna, nuestra identidad y nos corrimos, la hemos negado. Es un examen que tenemos que hacer y el camino de regreso es realmente muy agradable, porque son sensaciones sutiles que te llegan muy profundo cuando empezás a descubrir el valor de estar metido en el monte”, opinó.

Rescató también la participación de los jóvenes en la lucha por el bosque nativo: “Los chicos son francos. El lenguaje de los jóvenes es el del corazón. El grado de compromiso y la entrega que tienen los chicos es apabullante y maravillosa, porque ven en esto algo cierto”. “En un mundo donde la especulación, la mentira y la corrupción son moneda corriente, cuando aparece una causa así, que no tiene segundas intenciones, los jóvenes se suman y se sienten protagonistas y eso está bien”, concluyó.