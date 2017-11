Call of Duty: WWII arrasó en sus primeros tres días de ventas

El flamante videojuego Call of Duty: WWII solamente en la consola PlayStation 4 estableció un récord como el mejor juego completo vendido en formato digital en su primer día de venta.

Con el combate multijugador y el aterrador modo de Nazi Zombies como principales atractivos, el último capítulo de la franquicia Call of Duty atrajo a los jugadores a nivel mundial, dando como resultado el más alto número de usuarios conectados en consolas y PC en la historia de Call of Duty.

En esta nueva versión, el juego de disparo en primera persona de Activision regresa a los orígenes y se ambienta en la Segunda Guerra Mundial, el mismo conflicto que dio origen a esta saga hace quince años.

Call of Duty: WWII está disponible para PlayStation 4, Xbox One X y Xbox One. Para los fanáticos de PC, el juego también está actualmente en Steam.

Cba24n