Extracción de áridos: ADARSA advierte que en la respuesta del municipio se evidencia que, “no hay un plan de gestión”

La Asociación de Amigos del Río San Antonio (ADARSA) recibió la contestación al pedido de informe dirigido al municipio por la extracción de áridos en la desembocadura del río San Antonio. La documentación entregada está firmada por el secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Horacio Pedrone, y fue recibida por la ONG el viernes pasado.

“No hubo respuesta en el tiempo legal”, comenzó advirtiendo Marcela Fernández, abogada de ADARSA y señaló además que la contestación llegó incluso después de que la ONG presentara un pronto despacho.

Y remarcó: “La contestación no da respuesta a los puntos sobre los que planteamos consultas, lo cual viene a corroborar que no existe un plan de gestión”.

En efecto, a la pregunta sobre quien autorizó la extracción y bajo qué fundamentos, Pedrone simplemente remite al permiso otorgado por el secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelló. Según figura en el documento adjunto, el aval otorgado es para “realizar limpieza y mantenimiento del río San Antonio”.

Y añade más adelante: “Las tareas de retiro del material áridos deberán ser realizadas de forma que no provoque daños en las márgenes ni alteren las condiciones naturales del escurrimiento de aguas. Las extracciones deberán realizarse en forma mantiforme, no dejando oquedades y con una profundidad no mayor a un metro. La Municipalidad de Villa Carlos Paz es la responsable de los daños que pueda ocasionar en el río o a terceros por la realización de la limpieza”.

La documentación presentada también da cuenta de que la autorización de la provincia también se consigue a partir de un pedido plantado por el director de Servicios Público, German Rivero, y por el propio secretario Pedrone. Pero nada se menciona de un plan de saneamiento. De hecho, esa era una de las preguntas claves planteadas por ADARSA: si existe algún programa de saneamiento.

“Seguimos viendo que la autorización se la dan porque la pidió la municipalidad, pero no sabemos en base a qué. Todo debió haber partido de un análisis previo (de los sedimentos) para ver si se los podía remover”, reiteró Fernández y subrayó: “Llama la atención que tan livianamente Recursos Hídricos dé una autorización de este tipo”.

En cuanto a la disposición final de los barros contesta que “(…) por indicación de esta Secretaría, es el Basural Municipal, no existiendo a la fecha proceso de neutralización u otro proceso de los mismos, atento a que no existe definición ninguna de que estos sean trasladados a otro lugar”.

La abogada consideró además que la respuesta también evidencia una falta de coordinación entre las áreas. “Las áreas pareciera que no tiene conexión entre sí. Porque Salud y Desarrollo Urbano Ambiental están gestionando de manera independiente”, dijo Fernández.

Así queda evidenciado en la respuesta que da Pedrone a la pregunta sobre si se han tomado muestras barros extraídos. “Esta Secretaría en forma directa no ha realizado extracción de muestras para análisis e los barros o áridos retirados, teniendo en conocimiento que sí tomó muestras la Secretaría de Salud de este Gobierno Municipal, sin tener a la fecha comunicación de sus resultados”, responde sin dar más detalle.

“El pedido de informe fue dirigido al intendente, no a las áreas. No nos interesan las internas o lo que tengan ellos. Las ONG y los vecinos queremos las respuestas concretas”, expresó Fernández y enfatizó que, “un pedido de informes que no se contesta como se debe, se considera falta de respuesta”. “Legalmente podemos seguir avanzando, porque no se está respondiendo lo que se preguntó”, remarcó.