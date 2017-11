Básquet: Bolívar comienza la segunda etapa del Torneo Federal

Tras el debut en Tucumán, las dirigidas por Miguel Ferrerya serán locales en la segunda etapa del Torneo Federal Femenino.

Desde el viernes hasta el domingo, Sportivo Bolívar recibirá a Montmartre (Catamarca), Lomas Basket (Tucumán), Independiente (Salta) y Tucumán BB.

Hoy, las carlospacenses son las punteras de la “Zona 2” con cuatros victorias (8 puntos), y buscaran dar el acceso a semifinales, ya que pasaran los 3 mejores equipos de cada grupo.

Así, Bolívar, está listo para recibir a la elite del básquet femenino nacional, en un fin de semana que será histórico para la ciudad.

-Plantel Superior: Brisa Pérez, Lucia Pedrotti, Laura Faes, Celeste Gudiño, Antonella De Zotti, Daniela Hereñu, Mariel Cabrera Ríos, Florencia Becher, Andrea Celeste Alfaro, Amanda Offman, AgostinaGonzalez y Vanesa Caudet. DT: Miguel Ferreyra.

Posiciones Zona 2: 1- Bolívar 8 pts (4 victorias), 2-Montmartre 6 pts, 3-Independiente 6 pts, 4-Tucuman BB 6 pts, 5-Lomas Basket 4 pts.

El sábado 20 horas se llevará a cabo el acto oficial en el club de barrio Villa Domínguez.

Viernes 10 de noviembre

19:00 – zona “2” – Lomas Basket vs Tucumán BB

20:30 – zona “2” – Bolívar vs Montmartre

Sábado 11 de noviembre

10:00 – zona “2” – Tucumán BB vs Independiente

11:30 – zona “2” – Lomas Basket vs Bolívar

18:30 – zona “2” – Montmartre vs Lomas Basket

20:30 – zona “2” – Bolívar vs Independiente