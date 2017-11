A standapear en Villa Giardino: se viene el festival Bla Bla Blá

Los días 18 y 19 de noviembre se llevará a cabo una edición más del reconocido festival de stand up Bla Bla Blá en Villa Giardino, que contará además con patio gastronómico con foodtrucks, juegos infantiles y especial happy hours.

Ademas habrá feria de artesanos y productores regionales.

Programa de actividades

Sábado 18 de Noviembre

13:00 Apertura Oficial

15:00 Globología

16: Happy Our

17:00 Blá Blá Del Río y De Santo: Masterclass gastronómica

19:00 Payasa Manzanita

20:00 Zumba fitness con Eze Gervasoni

21: 00 Masterclass de Cervecería Artesanal, por Monte Logos

21:30 Lucy in the sky band, Tributi a Los Beatles.

22:30 Stand Up: Andrés Lopez, Tobías Culasso y Cherca Prieto

Domingo 19 de Noviembre

13:00 Apertura patio Gastronómico

14:00 Tuti Ruggiero

16:00 Happy hour: consultá foodtrucks adheridos

17:00 El Show de payaso rasti

18:00 El Gran Circo de Pokito

18:30 Una Receta, una poesía y un tango, por un Bar de Historias

19:30 Masterclass de pasta por Vale, De Harina y MOntañas.

20:00 Zumba fitnnes con Flavia Taboada

21:00 Romina Alvarez

22:00 Planeador V, Tributo a Soda Stereo