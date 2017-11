Schiaretti entregó 400 nuevos créditos Vida Digna en la capital de la provincia

Con el objetivo de reducir la pobreza estructural y solucionar los problemas de hacinamiento o falta de baño de los cordobeses, la Provincia ya otorgó más de 67 mil ayudas reintegrables Vida Digna, y se aproxima rápidamente a los 70 mil planificados hasta fines de 2017.

Esta tarde fueron 400 los nuevos beneficiarios de la Capital cordobesa que recibieron las primeras cuotas del préstamo a tasa cero que la Provincia otorga a quienes se encuentren en situación de hacinamiento o no posean baño integrado a su vivienda.

El Gobernador Juan Schiaretti celebró esta iniciativa y detalló: “Van a ser 70 mil familias las que van a recibir esta ayuda reintegrable, tengan o no tengan para devolver”, haciendo referencia al carácter solidario del préstamo que se retorna, o no, según los ingresos que posea la familia.

“Hemos entregado más de 50 mil segundas cuotas porque todos cumplen con la obra y con la devolución del dinero. Estamos consiguiendo con esto que ya 67 mil familias se puedan hacer la pieza o el baño, y que todas las familias que reciben el crédito generen al menos un puesto de trabajo a quienes se dedican a la construcción”, indicó el Gobernador.

A su vez, Schiaretti remarcó la importancia del sistema utilizado por el Plan para que no se otorgue a personas que no lo necesiten: “Queremos transparencia y que no se haga política con la necesidad de la gente, por eso son asistentes sociales diplomadas quienes realizan los informes y otorgan los créditos”.

En la entrega de estos 400 créditos que alcanzan un total de 6 millones de pesos, estuvieron presentes también acompañando al Gobernador, los Ministros de Desarrollo Social y de Trabajo –Sergio Tocalli y Omar Sereno, respectivamente-; el presidente de la Agencia Córdoba Joven, Paulo Cassinerio; la Secretaria de Coordinación y Acción Social, Déborah Petrakovsky; y la Directora General de Programas Especiales, Olga Ghione.