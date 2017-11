Piden a Avilés que informe sobre la casa que una empresa debió entregar al municipio en 2016 y que no se sabe dónde está… o si está

Así como se lee. La concejala Natalia Lenci presentó un proyecto de resolución a través del cual pretende que el intendente Esteban Avilés informe “en el término de 15 días dónde se encuentra instalada la vivienda y qué actividades se vienen desarrollando en la misma”.

Para entender el reclamo hay que remontarse a diciembre de 2015, cuando el Concejo de Representantes sancionó una ordenanza autorizando el convenio a suscribir entre la municipalidad de Villa Carlos Paz y Red Agromóviles S.A. donde a cambio del uso del espacio público la empresa se comprometía a entregar una casa de 45 m2 más 21 m2 y los cinco pack correspondientes a muebles de cocina, rejas, pintura, cerámicos y baño.

El acuerdo establecía, además, que dicha vivienda se destinaría a la secretaría General, Desarrollo Social y Educación.

Durante el tratamiento legislativo de la ordenanza, la edila oficialista Mirtha Alessio fue aun más precisa, y sostuvo que la vivienda (dos dormitorios con cocina, comedor, cochera) sería la sede de la subdirección de Discapacidad.

Aunque el convenio de referencia se firmó en diciembre de 2015 y la empresa hizo uso del espacio público en aquel verano, se desconoce si materializó la entrega de la casa y, si lo hizo, dónde está ubicada.

El proyecto

VISTO

La Ordenanza 6076 aprobada el 28 de diciembre de 2015 y publicada en boletín oficial con fecha 12 de enero 2016 donde se autorizó el convenio a suscribir entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa Red Agromoviles S.A. donde por el uso del especio publico la empresa se comprometía a entregar al Municipio una casa de 45 m2 mas 21 m2 y los 5 pack correspondientes a Muebles de cocina, rejas, pintura, cerámicos y baño. Y

CONSIDERANDO

Que como reza en el convenio firmado entre Municipalidad de Villa Carlos Paz y la empresa Red Agromoviles S.A. en su cláusula decimosegunda establece que la casa será destinada a la Secretaria General, Desarrollo Social y Educación.

Que en la sesión del día 10 de diciembre de 2015 en la que fue aprobada la ordenanza por 9 votos, la Concejala ALESSIO: manifestó “Señor Presidente este convenio como otros que van a seguir a continuación, quiero decirles que nosotros generalmente comenzamos que hablar en comisión con anterioridad a la fecha en que estamos actualmente. Lo que sucedió es que aun las firmas, que voy a nombrar dos firmas emblemáticas, que son Fernet Branca y el Banco Macro, que siempre están presentes en nuestras temporadas y otras que son de automotrices o de otra índole, han tomado contacto con el Municipio después de la elección para Presidente, en este caso la doble vuelta. Por lo tanto hemos venido con un atraso en los mismos, lo que nos va a llevar quizás a ciertos ajustes en segunda lectura. Quiero dejarlo aclarado porque están llamando continuamente en esto, que si bien tenemos las prestaciones en claro, a veces hay ajustes que podemos realizar. Lo estoy diciendo porque por ejemplo en este mismo dar a conocer Red Agromoviles, la prestación es una casa de dos dormitorios, cocina comedor, pero no dice para donde va destinada y en los convenios, nuestra gestión, dice específicamente para que se utilizan. Por ejemplo esto va a hacer para la Subdirección de Discapacidad, pero aquí no lo dice. Por lo tanto en la segunda lectura, esto que para nosotros, si bien el Municipio podrían tener disposición de darle el destino que crea necesario, nosotros en los convenios, y esto lleva a la confianza de las empresas siempre ponemos o en que cuenta, en el caso de dinero, se deposita, o si son vehículos o en este caso una casa, cual es su destino especifico. Este tipo de convenio como después lo vamos a ver en los siguientes se determina el lugar del stand, en este caso el Playón, que los gastos de mantenimiento, de seguridad y cualquier otra erogación de emergencia corre por cuenta de la firma, en este caso Red Agromovil S.A., que es responsable de su personal, que el Municipio se guarda el derecho de reubicar el local. Que queda prohibido con quien se firma el convenio ceder en todo o en partes los derechos que en el convenio se dan. O también la necesidad de que realicen la firma o digamos, en este caso, haga contratación de seguros. Por lo tanto se tienen en cuenta muchísimos artículos y detalles que es un aprendizaje, no solamente de nuestra gestión que ha sido muy exhaustiva en el control de esto sino que es algo característico y un paseo más de nuestra ciudad. Como contraprestación, me anticipe para explicarlo, va a estar entrega al Municipio de una casa de dos dormitorios con cocina, comedor, cochera. Con una superficie de 45 metros cuadrados. Y entonces luego se armara en el lugar que disponga el Municipio pero no está estipulado. Por lo tanto si va a haber para la segunda lectura precisiones. En este caso lo tengo porque como está este retraso que es recién están terminando las comunicaciones, específicamente ya la municipalidad determino donde va a hacer. En este caso para adelantarlo va a hacer en la segunda lectura, va a hacer la casa de la Subdirección de Discapacidad. Nada más”.

Que en la segunda sesión no se amplió la información.

Que informar el destino de hace a una gestión trasparente de los recursos que son del municipio.

Por lo expuesto la concejala Natalia Lenci de la UCR y los concejales abajo firmantes proponen la aprobación del siguiente Proyecto de Resolución

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

RESUELVE

Artículo 1: solicitar al DEM que en el término de 15 días informe donde se encuentra instalada la vivienda y que actividades se vienen desarrollando en la misma.

Artículo 2: De forma