APRENDER: En Córdoba, participó el 97% de escuelas a evaluar

Por las condiciones climáticas de la mañana hubo más de 80 escuelas, sobre todo rurales, que no pudieron iniciar actividades ni participar de la evaluación; lo harán en la jornada de mañana. El resto sin complicaciones. Según el Ministerio de Educación de la Nación, los resultados serán entregados entre marzo y abril de 2018.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, informa que habiendo relevado el turno mañana y culminando con el turno tarde, a esta hora la cantidad de escuelas de gestión estatal y privada que participaron del Operativo Nacional de Evaluación APRENDER 2017 en Córdoba, alcanzó el 97 por ciento de las 2.746 instituciones que estaban en condiciones de dar el examen.

En ese sentido, se dio a conocer que durante el turno mañana unas 88 escuelas, la mayoría del ámbito rural, se vieron imposibilitadas de iniciar actividades, y por ende realizar la evaluación, debido a las inclemencias meteorológicas que dejó intransitables los caminos. Estas instituciones educativas podrán realizar la prueba en la jornada de mañana.

En declaraciones a la prensa, la secretaria de Educación, Delia Provinciali, indicó: “Hasta ahora es muy bueno el balance. No hemos tenido dificultades en la aplicación. El único reporte que tenemos son de 88 escuelas rurales que atento a las dificultades que han generado las inclemencias del tiempo de esta mañana, los aplicadores no pudieron llegar, por lo que serán evaluados el día de mañana y hemos sido autorizados por Nación para cumplimentar con este requisito”.

“En el resto de las escuelas, no hubo dificultades y a esta hora la información que nos llega es que el 90 por ciento de alumnos han participado de la prueba lo que da cuenta de que, a pesar de las intensas lluvias, hubo un compromiso fuerte de las instituciones, los estudiantes, los docentes y los padres de poder garantizar que los chicos participaran”, expresó la funcionaria.

Provinciali explicó además que en primaria las evaluaciones están referidas a dos áreas que el año pasado no se evaluaron, ni en el Operativo Nacional de Evaluación (ONE) de 2013, como lo son Ciencias Sociales y Naturales por lo que no habrá posibilidades de comparar los resultados. “Por lo tanto, vamos a tener un indicador importante que nos va a permitir, tanto al Ministerio en términos de políticas públicas, como a cada una de las escuelas y sus equipos docentes y directivos, mirar qué fortalezas tienen en estas áreas disciplinares y aquellas debilidades o desafíos que hay que trabajar hacia dentro de las escuelas”.

En cuanto al nivel secundario, la Secretaria reveló que las materias a evaluar, Lengua y Matemáticas, fueron seleccionadas porque en el contexto nacional aparecían como dos áreas con mayores dificultades en el desempeño (en Córdoba, particularmente Matemáticas) y en ese sentido manifestó que las expectativas no están puestas en mejores resultados comparando con 2016 ya que el tiempo de trabajo con las escuelas se ha desarrollado durante el presente semestre, pero siempre la información que se obtiene es de gran valor para trabajar tanto a nivel macro y a nivel micro, en cada una de las escuelas, aquellas cuestiones que requieren de mayor acompañamiento por parte de la cartera educativa, porque el objetivo fundamental es que los alumnos aprendan más y mejor.

Del examen desarrollado hoy estaban en condiciones de participar 95.753 alumnos, de los cuales 58.807 pertenecen a 6° grado del nivel primario (incluido una muestra de 4° grado) y 36.946, de 6° año de secundario.

En tanto, las instituciones educativas que abarca el operativo en la provincia ascienden a 2.746 con 4.773 secciones o divisiones. Por la realización de este examen no hubo suspensión de actividades en ninguna escuela.