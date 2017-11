Somoza: “Para poder ser gobierno en Carlos Paz, exhorto a los dirigentes de Cambiemos a que no seamos estúpidos”

Compartir esto





















El legislador provincial Adolfo Somoza (Frente Cívico) aseguró que le gustaría ser candidato a intendente de Villa Carlos Paz en 2019. Consideró que la amplia victoria de Cambiemos a nivel local en los últimos comicios legislativos “nos está diciendo que este es el camino y que depende de nosotros armar una buena propuesta con las mejores personas al frente para canalizar ese caudal de votos”, de cara a la próxima elección municipal. En este sentido, exhortó a los dirigentes de Cambiemos en Carlos Paz a que “no seamos estúpidos”.

“Ser gobierno depende de nosotros. Tenemos que estar todos juntos, y para eso hay que trabajar sobre las coincidencias y dejar las diferencias de lado”, opinó.

En una entrevista con VillaNos Radio Somoza expresó que, “lo de Cambiemos es una ola que se está imponiendo electoralmente” en todo el país.

En este sentido planteó que, “están dadas todas las condiciones para recuperar la provincia en 2019, y lo mismo pasa en Carlos Paz. Y acá tenemos un plus, porque la gente está acostumbrada a elegir organizaciones plurales, fuerzas políticas que se arman con distintos sectores con una propuesta en común para la ciudad”.

Por eso, aclaró que, “no hay que hablar más del Frente Cívico, del radicalismo o del PRO. Las cuestiones internas se deben resolver en la cocina de los partidos o de la alianza, no ante el electorado”, opinó.

Desde esa perspectiva declaró que, “no imagino ninguna alternativa para que el candidato de 2019 salga por una interna o por cualquier tipo de proceso electoral”.

“Si vamos a internas desvirtuamos lo que es Cambiemos. Exhorto a la dirigencia de Cambiemos a que no seamos estúpidos. Tenemos la responsabilidad de leer el electorado que nos dice que este es el camino y depende de nosotros. Hay que trabajar sobre las coincidencias y dejar las diferencias de lado. Debemos tener la madurez suficiente para elegir quien simplifique esta idea de lo que es Cambiemos. Hay un montón de candidatos, algunos de mucha experiencia y con muchas cosas para mostrar. Trataremos entre todos de elegir el mejor para conducir este proceso”, dijo.

Y aseguró que le gustaría ser candidato a intendente. “Siempre soñé con ser intendente y sin dudas que soy una de las alternativas. Estamos todos en la gatera para ver quién está mejor posicionado, y debemos encontrar un mecanismo para definir que quien mejor expresa la posibilidad electoral es tal o cual”, insistió.

En este contexto aclaró que, “si no es 2019 en 2023 con seguridad voy a jugar muy fuerte para ser intendente”.

Se refirió, también, al liderazgo del concejal Walter Gispert como referente del Frente Cívico en Carlos Paz. “Sin dudas que Gispert es el candidato del Frente Cívico. Hace 35 años que milito con él y jugamos de memoria. Nos conocemos, tenemos la misma formación intelectual ideológica. Coincidimos y no voy a confrontar para ser candidato, ni con él ni con todos los que tienen ganas de ser del radicalismo y el PRO.

Vamos a elegir entre todos quién es el que está mejor posicionado.

Ahora bien, la premisa es todos juntos. Es un hecho que Cambiemos va a ser gobierno en 2019 en la provincia y la ciudad, y sólo los dirigentes somos capaces de frustrarlo”, advirtió.

Felpeto y Avilés

Durante la charla Somoza se refirió también a la posibilidad de integrar un espacio donde confluyan dirigentes tan antagónicos como el exintendente Carlos Felpeto y el actual, Esteban Avilés.

“Milité 20 años en el radicalismo y nunca coincidí en un espacio con Felpeto. Me fui al Frente Cívico y trabajé para que Felpeto no fuera intendente. Hoy coincido en un espacio plural y amplio, pero no te quepan dudas que dentro de Cambiemos voy a poner todo mi esfuerzo para no sea él quien conduzca esto”, profundizó.

“Una cosa es estar y otra es ser la cabeza”, diferenció.

Sobre Avilés, aludió que, “hoy está fuera de Cambiemos pero probablemente termine dentro. Está haciendo gestiones a nivel provincial para ser parte de este proceso de cambio y es probable que en función de sus resultados electorales tenga un espacio, pero entendiendo que esto es plural, que no hay capacidad de veto”.

“Hay lugar para todos. Debemos tener la inteligencia de definir cuáles son las cosas buenas y las malas de cada uno y encontrar el rol para cada uno.

Los que son social y políticamente aceptables ocuparán cargos más importantes. Y los que están cuestionados por el voto popular formarán parte porque están dentro de las estructuras pero no ocuparán esos lugares”, recalcó.

Por último, consideró que la estrategia de Cambiemos para 2019 en Villa Carlos Paz se empezará a delinear “en marzo”.

Nota correspondiente a la edición n° 490 del semanario La Jornada, del 05 de noviembre de 2017.