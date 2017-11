Triste realidad viven los vecinos de calle Torricelli de barrio Miguel Muñoz B

Compartir esto





















Luego de las intensas lluvias caídas en las últimas horas los vecinos que viven en calle Torricelli al fondo se encuentran practicante encerrados en sus hogares. La calle está intransitable, no pueden usar sus propios vehículos y hasta las personas que sufren de alguna discapacidad deben lidiar para conseguir que un taxi o remis llegue hasta el lugar.

“Hace 23 años que vivo acá y nunca tuve una calle como la gente. La arreglan provisoriamente, le echan dos o tres camionadas de arena la que después va a parar al río. Los impuestos llegan y tenemos que pagarlos. Los taxis no pasan y el basurero no sé cuándo va a pasar”, se quejó uno de los autoconvocados.

En tanto que otro de ellos pidió respuestas: “queremos saber cuándo van a venir a arreglar la calle para que los chicos puedan ir al colegio caminando o poder usar los autos o bicicletas”.

“Estamos muy complicados, cada vez que llueve ocurre esto. Estoy imposibilitada para manejarme, necesito remis y no quieren entrar porque es un desastre la calle. Tenemos que salir hasta calle Bolivia”, señaló.

Los residentes dicen que, “hace siete meses que no vienen de la municipalidad. Hace un mes esta calle ya era intransitable y ahora con estas lluvias no se puede entrar. Hemos hechos los reclamos a la municipalidad pero no somos escuchados”.