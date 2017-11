Inseguridad en Villa Santa Cruz del Lago: una mujer sufrió nueve robos en tres años

Compartir esto





















Cansada de los hechos de inseguridad que ha vivido durante los últimos años, Griselda Llanos vecina de Santa Cruz del Lago salió a los medios para contar el calvario sufrido. Fue víctima de nueve robos en los últimos tres años.

El último ocurrió la semana pasada cuando autores ignorados ingresaron a su negocio de ropa “Mírame Ahora” ubicado sobre la ruta 28, y lo vaciaron por completo.

“Tengo un comercio de ropa que empecé hace dos años y el viernes pasado a la madrugada me abrieron el local y me arrebataron todo. El trabajo, el esfuerzo, el emprendimiento. Me llevaron 300 prendas, más de 200 perchas de maderas y estoy sin trabajo”, expresó Llanos al programa Hora 7 de radio Next.

El robo al local de ropa fue lo que rebasó el vaso de agua. “Esta es la novena vez que me roban. Me han violentado el domicilio para robarme en varias oportunidades, me llevaron el estereo del auto y en el negocio me entraron en septiembre y ahora”, detalló.

Consultada sobre si ha tenido respuesta por parte de la policía la mujer respondió: “sé que están trabajando, no fue el único hecho. Hay dos comisarios que están en contacto con nosotros. No me han comunicado aun que tengan algún dato concreto”