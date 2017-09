Por penales, Talleres fue eliminado de la Copa Argentina

Talleres quedó eliminado de la Copa Argentina, tras perder por penales 4 a 2 frente a Gimnasia de Mendoza, luego de haber empatado 1 a 1 en los 90 minutos de juego.

En la definición el arquero mendocino atajó dos penales, a Nicolás Giménez y Palacios, además de haber sido un baluarte por varias atajadas que dejaron en el aire el grito de gol de los cordobeses.

Talleres no tuvo demasiado juego dentro del área cuyana, cuyo once se plantó bien creando un cerrojo que no pudo ser atravesado por los delanteros albiazules.

Se puso en ventaja el conjunto mendocino a poco menos de 3 minutos del final por medio de Cortizo, luego de un cabezado tras un corner.

El Matador llegó al empate en el último segundo de descuento (49 minutos) mediante una gran acción de Bebelo Reynoso.

Ahora Gimnasia en la próxima ronda deberá enfrentar a Olimpo, que eliminó a Racing de Avellaneda.

