Godoy, sobre el allanamiento a la Clínica de Cannabis: “Reventaron la puerta y nos apuntaron con armas a la cabeza”

Rodolfo Godoy, pareja de Fernanda Moyano, una de las cinco detenidas tras los allanamientos realizados este miércoles en las Clínicas de Cannabis de Córdoba y Villa Carlos Paz, denunció el accionar violento de los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En nuestra ciudad, el operativo tuvo lugar en la clínica que funciona sobre calle Alem al 400.

“Estábamos justo por salir cuando vi que paraba la policía. No me dieron tiempo de abrir la puerta y la reventaron. Fue de película la forma como entraron. Me tiraron al piso, la pistola en la cabeza… le apuntaron a mi hija de 12 años que estaba con la nena de 4. Tenían a Fernanda tirada en el piso, también a mi cuñada, mi suegra encañonada en el baño…”, describió.

“Nos destrozaron toda la casa, innecesariamente, y hasta nos faltan algunos objetos personales”, denunció. Consideró, además, que el operativo “estaba armado, como si hubieran trabajado para la prensa”.

Sobre la actividad que llevan adelante remarcó que, “no somos narcotraficantes, no vendemos porros”.

“La Clínica funciona y todos lo saben. Es a viva voz. No estamos escondidos. Tenemos más de 400 pacientes”, aseguró.

Sostuvo, además, que, “estuvieron buscando no se qué. Se llevaron unos 10 mil pesos que tenía guardado en un cajón para el viaje de estudios de mi hijo, unas botellitas de aceite de cannabis y un par de cogollos para un paciente con HIV”.

Por otro lado, apuntó que en el municipio de Villa Carlos Paz se dictan charlas sobre uso de cannabis y que en el Aula Ambiental “se enseña cómo cultivar y cómo extraer aceites”.

“Esto mucho tiene que ver con la política”, opinó.

A esta hora familiares y amigos se manifiestan frente a la fiscalía nº 3 reclamando la libertad de Moyano y de los otros cuatro detenidos, entre ellos Carlos Laje, fundador y director de la Clínica de Cannabis.