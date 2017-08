Una chica denunció haber sido golpeada por un joven en la entrada de una disco

Compartir esto





















Nati Grassi denunció, a través de su perfil de Facebook, que fue golpeada brutalmente por un joven mientras estaba con una amiga en la entrada de una disco en Villa Carlos Paz.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la vereda de Green Paradise, en pleno centro de la ciudad, y fue captado por las cámaras de seguridad.

Tras nombrarlo, acusó que el joven que se ve en la imagen, “me reventó la cara de una trompada. Dejo acá su foto, foto de su perfil y vídeo evidencia. LES PIDO POR FAVOR QUE COMPARTAN. Los que me conocen saben mi postura ante estos casos y considerando que me tocó a mí sería de gran ayuda que todos colaboremos para que este tipo esté donde le corresponde, LACRA.

Y los que no me conocen, solo compartan porque si, porque sucedió y porqué de la misma forma que hoy me toca a mí estar publicando esto, mañana le puede tocar a tu hermana, a tu amiga, a tu novia o a tu vieja. Y ahí vas a entender lo importante del concepto que siempre digo: nos cuidemos entre todos”.

Luego relató que, “el sábado fui a bailar con mi amiga, salimos a fumar un pucho, sacaron a un chabon que estaba puestaso, se acercó a nosotras y empezó a hinchar las pelotas, en el momento en el que le dije que se vaya, me clavó una trompada.

No, no fue un manotazo de ahogado, fue una trompada medida y con intención.

Me golpeó fuerte en la cara, dejándome estúpida de la fuerza”.

