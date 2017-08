Proponen incentivar el uso de sistemas para acumular y reutilizar el agua de lluvia

“Es necesario avanzar hacia formas más eficientes, éticas y solidarias de edificación y utilización de los recursos naturales. Dentro del marco de la protección del medio ambiente se inserta el ahorro de agua, el uso eficiente involucra el reciclaje parcial, en ese marco se propone la reducción de la demanda, la disminución del impacto de las descargas pluviales y la reutilización de las mismas”, argumentó.

El proyecto

VISTO:

Que es necesario avanzar hacia formas más eficientes, éticas y solidarias de edificación y utilización de los recursos naturales. Dentro del marco de la protección del medio ambiente se inserta el ahorro de agua, el uso eficiente involucra el reciclaje parcial, en ese marco se propone la reducción de la demanda, la disminución del impacto de las descargas pluviales y la reutilización de las mismas y.

CONSIDERANDO:

Que la cantidad total de precipitación en la cuenca de río San Antonio no es insuficiente, sino que se encuentra mal distribuida concentrándose en el verano. El promedio anual más elevado de precipitaciones se registra en el periodo octubre marzo; mientras que entre los meses de abril-septiembre se registra la mayor frecuencia de sequías. A partir de octubre suelen comenzar las lluvias intensas y de corta duración prolongándose hasta marzo. Al no ser regular el periodo de lluvias se necesitan métodos de almacenaje para los periodos secos.

Que acompañado a la explosión demográfica de crecimiento edilicio en nuestra ciudad, ocasionando en primer lugar poca permeabilidad del suelo lo que disminuye la infiltración de agua de vertientes subterráneas dificultando su acumulaciónnatural, en segundo lugar el impacto que generan las lluvias en los sistemas de escurrimientos pluviales agravado por el emplazamiento y topografía de la ciudad, generando roturas de calles y colapso en el sistema de desagües, y en tercer lugar esta gran población hace uso del agua de red destinándola a fines que no requieren una calidad tan exigente como la estipulada para el consumo humano.

Que el objetivo de este proyecto es aprovechar los escurrimientos pluviales permitiendo tener líquido de calidad para diferentes usos no potables y mitigar los efectos de inundaciones. De igual forma, al evitar que escurra por superficies contaminadas y que arrastre la basura que se encuentra en las zonas impermeables, previene el deterioro de cauces naturales y también cuida de las reservas de agua subterránea. Reutilizar el recurso pluvial, ofrece una doble solución, por un lado se evitan inundaciones y por el otro se ahorra agua y proporciona un aumento en las reservas de este líquido vital.

Que es necesario incorporar en las viviendas y edificios tanto públicos como privados dispositivos que retrasen la evacuación del agua de lluvia al sistema de desagües urbanos, con el fin de evitar su saturación cuando se produzcan precipitaciones abundantes. De acuerdo con los cálculos de especialistas, el funcionamiento de ese sistema permite retardar el 50 % de los excedentes pluviales en una lluvia promedio de 60 mm de intensidad por hora.

Que en nuestro país, siempre existió una sólida tradición de aprovechamiento de aguas pluviales, especialmente en las zonas rurales, pero también en las ciudades, donde son raras las viviendas con más de 100 años, que no tengan su propio aljibe. Los criterios son más restrictivos y no suele aconsejarse el empleo directo del agua de lluvia para consumo humano, en este marco se propone reutilizarel agua de lluvia y la procedente de la renovación del agua de las piscinas, en usos como limpieza de veredas y lugares comunes, riego el riego de parques, jardines y canchas de distintos deportes, en las cisternas de los inodoros, en el lavado de mascotas y automóviles e usos industriales entre otros y tareasque no requieren que el agua sea potable. En estos casos el agua de lluvia puede reemplazar perfectamente al agua potable. Además al ser un agua muy blanda proporciona un ahorro considerable de detergentes y jabones. El impacto de esta medida puede ser relativo en términos de disminución de la demanda pero contribuye en manera significativa en el proceso del uso consiente y eficiente del agua potable.

Que esta iniciativa como primera instancia será obligatoria en el ámbito de todos los edificios de la repartición pública Municipal así como en las plazas, parques y paseos de su dependencia en modo de ejemplificar de funcionamiento e incentivar el mismo, otorgando una partida en el presupuesto para tal fin.Sera voluntaria la implementación en edificaciones privadas, respetando todas las disposiciones técnicas requeridas. La adhesión voluntaria a este sistema será recompensada con la disminución en el importe de la factura del servicio agua.

Que es necesario que el Municipio, a partir de medidas con ésta, estimule el compromiso de todos por el cuidado del ambiente y sus recursos naturales,e implemente acciones relativas a tal fin, cumpliendo con lo estipulado en artículo 11 de nuestra Carta Orgánica.

Por ello:

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de ORDENANZA

Artículo 1° – OBJETO

El objeto de la presente Ordenanza es regular en el ámbito municipal la incorporación y utilización de sistemas de retardación, acumulación y reutilización de agua del sistema de desagües pluviales y de renovación del agua de las piscinas.

Artículo 2°-APLICACIÓN

De Carácter obligatorio :

En todos los edificios existentes o proyectados, de la repartición pública Municipal así como en las plazas, parques y paseos de su dependencia en modo de ejemplificar el funcionamiento e incentivar a la implementación del sistema.

De Carácter voluntario :

Sera optativa en las obras privadasexistentes o proyectadasa continuación detalladas:

Habitacional/viviendas.

Residencial, hoteles y similares.

Educativo.

Sanitario.

Recreativo.

Comercial.

Industrial.

Deportivo.

Cualquier otro que implique la existencia de instalaciones de consumo de agua, respetando todas las disposiciones técnicas requeridas.

Artículo 3°-DEFINICIONES

A los efectos de la presente ordenanza entiéndase por:

Sistemas de ahorro de agua : Todos aquellos mecanismos o instalaciones que garanticen un ahorro eficiente delconsumo de agua así como una reutilización de aquella para un fin o utilidad diferente. Sistemas de captación de agua de lluvia : Todos aquellos mecanismos o instalaciones que garanticen la recogida, el almacenamiento del agua procedente de la lluvia. Sistema Retardador Pluvial :tendrán como objetivo demorar la afluencia de agua momentos picos de lluvia, de manera tal que permita disminución de caudales máximos de descarga hacia la red pluvial existente. Sistema de agua sobrante de piscinas : Todos aquellos mecanismos o instalaciones que garantice la captación, el almacenamiento del agua procedente de la renovación del agua de las piscinas.

Artículo 4°- DISPOCICIONES GENERALES.

La implementación del sistema de retardación, acumulación, reutilización de agua de desagües pluviales y de renovación del agua de las piscinas, que en los edificios de repartición municipal deberá implementarse de forma obligatoria, se creará una partida presupuestaria destinada para tal fin en el presupuesto 2018.

La adhesión voluntaria de particulares al sistema propuesto,tendrá el siguiente beneficio:

Como beneficio inicial se incentivara con el descuento de la tasa de impuesto municipal hasta en un 100%de lo que demande el costo de la construcción necesaria para implementar el sistema en el edificio, siempre que respete todas las disposiciones técnicas que la ordenanza prevea, y aprobado por la autoridad de aplicación, presentando las facturas correspondientes a los gastos realizados. La disminución en el importe en la factura de agua corriente en un 20%en forma bimestral, en cuanto los sistemas estén funcionando en óptimas condiciones según inspecciones de la autoridad de aplicación.

Artículo 5- AUTORIDAD DE APLICACIÓN.

La autoridad de aplicación de esta ordenanza estará a cargo de la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental o la dependencia que en el futuro la remplace.Dara factibilidad y aprobación en cuanto lo técnico del sistema,eimpedirá afecciones al paisaje o a la armonía arquitectónica, así como a la preservación y protección de los edificios, entornos y paisajes. Llevará el control del funcionamiento óptimo del sistema.

Artículo6°- CARACTERISTICAS TECNICAS.

Los conductos pluviales del edificio deberán estar conectados a tanques de reserva exclusivas para aguas recuperadas y estarán provistos de un sistema de ingreso anti-reflujo. Las aguas serán almacenadas en tanques de reserva exclusivas, ubicados en planta baja o subsuelo de los inmuebles, permitiéndose el uso de los mismos por debajo del nivel +- 0,00 de acceso al inmueble. Las cisternas deben estar ventiladas y protegidas de la radiación solar directa. El agua en el reservorio deberá clorarse en forma manual o automática. Podrán realizarse baterías de tanques de reserva de Aguas Recuperadas, cuando las características constructivas del inmueble lo ameriten. Los tanques y las cisternas deberán contener un filtro de impurezas ubicado en el sistema antes del ingreso de las aguas y que sea de fácil acceso para su limpieza. Las cañerías de salida de los tanques ubicados en planta baja actuarán por desborde mediante sifón inverso, manteniendo el volumen de la reserva y expedirán el remanente de la capacidad de almacenamiento al exterior, debiendo preverse el escurrimiento del mismo hacia los desagües pluviales del inmueble. Cuando la cisterna de almacenamiento se encuentre en el subsuelo o por debajo del nivel de cota +-0,00, se deberá prever una bomba sumergible con dispositivo automático incorporado de extracción, para expulsar el remanente dela capacidad de almacenamiento al sistema de escurrimiento de aguas pluviales que tenga el inmueble. El Sistema deberá poseer, una conexión directa de la red de agua potable que permita el abastecimiento en casos de períodos prolongados sin lluvias. Esta conexión deberá contar con una válvula de retención previa a su ingreso y con un conjunto de flotante y válvula. La regulación del nivel de ingreso de agua de red deberá accionarse cuando la carga de reserva llegue a 1/8 del volumen total, permitiendo el ingreso de agua de la red hasta alcanzar 2/8 del total de la reserva. Todos los sistemas de riego de los inmuebles, sean manuales o automáticos, deberán abastecerse de la reserva de aguas recuperadas como única opción ya que está prohibido el riego con agua potable. Sobre el tanque o la cisterna de reserva de aguas recuperadas, sobre cada uno de los grifos del sistema y tomas se deberá instalar un cartel con la leyenda “AGUA NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO”, con tipografías adecuadas para su perfecta visualización y realizada en materiales que soporten la acción de los agentes climáticos. Sobre cada una de las rejillas pluviales que integran el sistema, se instalará un cartel con la leyenda “‘REJILLA EXCLUSIVA DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS DE LLUVIA, NO ARROJAR NINGUN OTRO LIQUIDO”, con tipografías adecuadas para la perfecta visualización y realizada en materiales que soporten la acción de agentes climáticos. El sistema de reutilización de agua sobrante de piscinas deberá contar con unmecanismo que facilite la canalización enterrada de ésta agua hasta un depósito dealmacenamiento.Se debe incorporar un filtro de carbón activo para este caso. El agua procedente de la lluvia o sobrantes de las piscinas podrá ser utilizada para riego de parque y jardines, limpieza de interiores y exteriores y cualquier otro uso adecuado a sus características con excepción del consumo humano. La capacidad de tanque de reserva se adaptara a los siguientes valores.

Tipo de cubierta Superficie impermeable Volumen Reservorio Diámetro máximo de salida del reservorio m2 Litros m 200 2000 0,055 500 2500 0,06 600 3000 0,065 HORIZONTAL 700 3500 0,07 800 4000 0,075 900 4200 0,085 1000 4400 0,085 m2 Litros m 200 2000 0,055 500 2600 0,06 INCLINADA 600 3200 0,065 (Hasta 15%) 700 3800 0,07 800 4300 0,075 900 4600 0,08 1000 4700 0,085

Artículo 7º-De forma.