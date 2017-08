A través del programa Puertas Abiertas McDonald’s propone a los clientes hacer un recorrido por sus cocinas. En cualquier momento y en cualquier local pueden conocer los procedimientos en cada etapa de elaboración de su comida y la calidad de todos sus ingredientes. En lo que va del año, más de 340 mil personas ya participaron del programa realizando visitas en donde pudieron ver el detrás de escena de las hamburguesas más famosas.

10 cosas que no sabías de las cocinas de McDonald’s

1- Hamburguesas: Se producen con carne 100% vacuna elaborada en un frigorífico de la empresa Campos del Tesoro, ubicado en Garín, que dedica una línea de producción exclusiva para satisfacer la demanda de los locales de McDonald’s. Los cortes de carne utilizados para elaborar las hamburguesas de McDonald’s son cuarto delantero (carne magra) y tapa y falda (grasos). Las millones de hamburguesas que vende la marca en Argentina equivalen a 12 millones de kilos de pura carne, la que nos permitiría hacer un asado para unas 30 MILLONES de personas, las que equivalen a llenar 492 estadios de River, ¡más que una banda de rock!

2- Verduras: Los productos de hortalizas se obtienen de plantaciones ubicadas en La Plata; Tucumán y Mendoza, que satisfacen las más de 3 millones de kilos de verduras que se consumen por año en los locales de todo el país.

3- Papas Fritas: El proceso de cocción de este producto legendario es simple pero efectivo. Se fríen en aceite a 168°C, luego se escurren por 5 segundos y se transfieren a la bandeja de embalado por no más de 7 minutos, en donde se les pone la cantidad justa de sal. El aceite que se utiliza es vegetal, alto oleico.

4- Pollo: todos los productos de pollo de McDonald’s utilizan 100% carne de pollo seleccionada de una empresa avícola ubicada en Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. La planta cuenta con certificación de Bienestar Animal (AHW), Certificación de GFSI, Certificación Halal y SQMS.

5- Higiene: Todos los empleados que trabajan en la cocina siguen un estricto y completo protocolo de limpieza. Cada 30 minutos y cada vez que sea necesario realizan un procedimiento específico de lavado de manos. A su vez, todos los utensilios, planchas de cocción y mesas de armado de hamburguesas se limpian de manera constante con trapos y sanitizantes específicos para cada sector y según el tipo de alimento con el que tienen contacto. De esta forma se evita que se transfieran bacterias de un alimento a otro.

6- Servicio Rápido: Las hamburguesas se entregan tan rápido a los clientes gracias un el método de preparación por estaciones, en donde varias personas participan y realizan labores específicas. Esto asegura que todas las hamburguesas sean iguales y mantengan la calidad en todo momento.

7- Lácteos: Los helados de McDonald’s son hechos a base de leche (74%), crema y azúcar, una combinación simple y deliciosa. Son elaborados en la empresa Gelato, ubicada en la ciudad de La Plata. Para hacer los conos, se utiliza una “Regla de 3”: se preparan dando 3 vueltas de helado, pesa 3 onzas (85 grs) y mide 3 pulgadas (7,6 cm). A su vez, el famoso queso Cheddar de las hamburguesas de McDonald’s lo provee la empresa Milkaut, que abrió hace 4 años la primera planta de producción de este tipo de queso en el país, especialmente para McDonald’s.

8- Made For You: No todos los clientes saben que, desde hace más de 6 años, McDonald’s ofrece en todos sus locales de Argentina la posibilidad de poder personalizar sus combos. Gracias a un sistema que se llama “Hecho para ti” es posible sacar o sumar condimentos, cambiar ingredientes e incluso pedir las hamburguesas al plato, ya que los pedidos son preparados en el momento y de la manera que el cliente los pide.

9- Pan: ¿Sabías la razón por la cual el pan de las hamburguesas siempre se vende tostado? Esto tiene que ver con los condimentos que utilizan los distintos productos del menú. Este proceso permite untar de manera más uniforme los condimentos sin que sean absorbidos por la miga del pan.

10- Conservación de alimentos: ¿Sabías que cada local de McDonald’s cuenta con dos cámaras refrigeradas llamadas “Bariloche” y “Ushuaia”? En “Bariloche”, con una temperatura de 1 a 4,4° centígrados, se almacenan todos los productos e ingredientes que necesitan estar refrigerados. En “Ushuaia”, dónde hay hasta -23°, los alimentos congelados.