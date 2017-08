PASO2017 – Más de 500 documentos esperan ser retirados en el Registro Civil

Compartir esto





















El Registro Civil de Villa Carlos Paz espera por los ciudadanos en sus oficinas de Alem y José Hernández para retirar los ejemplares con los que podrán sufragar este domingo en las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO)

En la actualidad hay más de 500 documentos que esperan por su dueño. “Hay un total de 560 documentos que están esperando para ser retirados, 305 masculinos y 255 femeninos. Hacemos un llamado a los ciudadanos que aún no han retirado el DNI que por favor se acerquen a la oficina. Pasa que a último momento se encuentran con el DNI anterior y no pueden emitir su voto”, contó María Álvarez del Registro Civil.

En este sentido la funcionaria precisó que, “generalmente la gente hace cambio de domicilio y como se le emite la constancia a veces no vienen a retirar el DNI. La empresa OCA lleva el DNI hasta el domicilio pero si el ciudadano no se encuentra en la casa lo traen a la oficina y la gente no viene a retirarlo. Ese es el gran problema que estamos teniendo”.

Cabe recordar que a diferencia de años anteriores la demora para obtener el documento es mucho menor: “son unos 20 días y en época de elecciones menos”.

Con motivo de las PASO, las oficinas del Registro Civil estarán abiertas este domingo de 8 a 18.

Nota correspondiente a la edición n° 478 del semanario La Jornada, del 13 de agosto de 2017.