Multitudinario acto para exigir la aparición de Santiago Maldonado

Compartir esto





















En la Plaza de Mayo una multitud reclamó que aparezca con vida el joven de 28 años. En Córdoba también se realizó una marcha.

Esta tarde, se renovó el pedido a las autoridades por la aparición de Santiago Maldonado, el joven al que se vio por última vez en una manifestación en Esquel, hace diez días. La convocatoria la realizaron organismos de Derechos Humanos a nivel nacional, encabezados por Abuelas de Plaza de Mayo, en cuya sede se realizó la conferencia de prensa esta semana. Ese mismo paso siguió la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que junto a distintas organizaciones sociales se concentraron en la Plaza San Martín.

La preocupación pasa por conocer qué pasó con Maldonado, con el condicionante de varios testigos que afirman haberlo visto por última vez el martes 1º de agosto, huyendo de efectivos de Gendarmería, que reprimían dentro de una comunidad mapuche, en el Paraje Leleque de Chubut.

Lidia Estela Mercedes Miy Uranga, “Taty Almeida”, leyó el documento de los organismos de derechos humanos que hizo hincapié en la responsabilidad de Gendarmería, la desinformación y el respeto hacia el pueblo mapuche.

“Nos solidarizamos y pedimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Exigimos ya a la Ministra Bullrich que aparte a la Gendarmería Nacional de toda instancia de investigación y además la retire de la Ruta Nacional 40, donde están apostados en señal de amedrentamiento”, indicó la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Además remarcó que “la única salida posible y pasiva es el diálogo entre el pueblo mapuche y el Estado nacional”.

En este sentido la referente de los derechos humanos le reclamó el presidente Mauricio Macri que cumpla con la convención internacional, para la protección de todas las personas contra la desapariciones forzadas, y con las medidas que le recomendó Naciones Unidas

Frente a la multitud, que se convocó en Plaza de Mayo, Almeida afirmó que se respeten las “pautas culturales” y se “reconozcan las demandas” del pueblo mapuche.

“Instamos al pueblo a no dejarse manipular por informaciones falsas y a no caer en la estigmatización, que se promueve desde el poder. Agitar el fantasma del terrorismo es la antesala para cercenar derechos y garantías”, puntualizó.

Después tomó la palabra Sergio Maldonado, hermano del joven desaparecido, para pedir “Que aparezca Santiago lo antes posible. Te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase, quiero a Santiago con vida”.

El marco de los reclamos son los vaivenes de una causa en la que recién este jueves se allanó la sede de Gendarmería y la escasa intervención del Gobierno nacional, que desligó a la fuerza policial y anunció el pago de recompensa a quien aporte datos sobre el paradero del joven.

Con el paso de los días, la cantidad de versiones fueron parecieron ser más que las resoluciones judiciales en tal sentido. En el medio, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno para que se tomen “medidas urgentes”.

Cba24n