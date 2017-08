Hallaron en Córdoba al joven carlospacense que había desaparecido hace 12 días

Compartir esto





















Según se conoció esta tarde, la policía logró dar con el paradero de Jorge Alberto Romero, el joven carlospacense que había sido visto por última vez hace 12 días. Estaba en la ciudad de Córdoba.

No se informó en qué circunstancias fue hallado ni las razones de su desaparición.

Su familia había radicado la denuncia lo que activó el protocolo de búsqueda.

“Apareció mi hermano. Todavía no tuvimos contacto directo, ni sabemos si está físicamente bien pero que está con vida es un hecho. La información que tenemos es poca porque apenas hablamos con él. Nos contó que le robaron el auto. Me gustaría poder contarles más pero por cuestiones del caso no puedo dar más información.

Gracias al interés y la participación de todos lo que aportaron algún dato, a La Jornada Diario y a Radio Villanos que se pusieron a disposición y a los que difundieron y se preocuparon para que podamos llegar a encontrarlo. Un millón de gracias a todos”, escribió esta tarde su hermano Cristian en su perfil de Facebook.