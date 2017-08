AperturaDeSesiones – Omar Ruiz: “Parece que Avilés es un superhéroe y al frente está toda la liga del mal”

Compartir esto





















El concejal Omar Ruiz (CPU) opinó que el intendente Esteban Avilés “durante su primer gobierno leyó informes mucho más interesantes que estos dos últimos, donde hubo muchos temas importantes que no han sido mencionados, como por ejemplo el turismo y lo social, especialmente lo relacionado con las viviendas”.

“He reconocido las gestiones realizadas para dotar de infraestructura al lote H (Terrenos para tu Vivienda I), pero los funcionarios no dicen cuándo van a ocurrir las cosas. He presentado un proyecto para implementar el programa ‘Terrenos para tu Vivienda II’, y otras dos iniciativas para crear un área de Servicio Público de Hábitat y Vivienda y un Banco de Tierras”, detalló.

Consideró que la actual gestión “tiene tendencia a una política asistencialista cuando Carlos Paz tiene recursos para apostar a una política social transformadora”.

En el haber del discurso pronunciado en el marco de la apertura del período legislativo destacó lo relacionado a la construcción del Centro Ambiental que reemplazará al basural de cielo abierto. “Que se inicien estas obras es un paso importante”, afirmó en una entrevista con VillaNos Radio.

Respecto al anuncio de que el municipio no renovará el contrato por el servicio de cloacas que tiene la Coopi hasta noviembre próximo Ruiz señaló que, “no sorprendió a nadie”.

“La postura del intendente es conocida sobre la municipalización. Ya lo intentó con el agua, y como las cloacas van de la mano, ese tema deberá pasar por el Concejo. No me imagino al municipio haciendo todo y haciendo todo bien. Cuando se abarca mucho se aprieta poco”, graficó.

En el plano político, Ruiz repasó que Avilés, “por un lado dice que es bueno que haya oposición, como si eso fuera algo anormal, y después la critica en línea con lo que viene sosteniendo, desde esa mirada maniquea de buenos y malos, de amigos y enemigos”.

“Parece que Avilés es un superhéroe y al frente está toda la liga del mal. Esa visión no la comparto y me preocupa en términos institucionales que busque una concentración de poder fenomenal, tanto desde lo electoral y lo administrativo.

Él achaca a la oposición que está pensando en 2019 pero es evidente que se concentra poder para algo. Se está pensando en proyecciones y candidatos”, contextualizó.

Remarcó, asimismo, que esta posición de Avilés “alimenta una grieta que no es buena para la ciudad”. “No me importa si me incluyó o no (en la oposición). Hago lo que siento y lo que creo que es bueno para la ciudad”, aclaró.

Miembro ‘fundador’ del Carlos Paz Unido que ganó la intendencia en 2011, Ruiz opinó que el actual gobierno “ya dio lo que tenía para dar” y empezó “un proceso de retirada”, donde “seguramente (Avilés) buscará su futuro político en otro lugar”.

“En estos dos años hay que discutir nuevos proyectos e ideas para poder construir una alternativa para 2019 amplia, democrática y participativa con el interés de la ciudad por delante”, dijo. Y anticipó que, en este sentido, ya se iniciaron conversaciones con Walter Gispert, Jorge Lassaga y Rodrigo Serna.

“Avanzamos con mucha prudencia. Hay que dar pasos firmes. Pero sí puedo decir que se está despertando un entusiasmo muy grande para construir una propuesta superadora de Carlos Paz Unido”, comentó.

Nota correspondiente a la edición n° 477 del semanario La Jornada, del 30 de julio de 2017.