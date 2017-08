AperturaDeSesiones – Laura Orce: “Sin los recursos que le ha bajado la provincia Avilés no tendría nada para mostrar”

Compartir esto





















La concejala del peronismo, Laura Orce, también calificó al discurso de Avilés como “falto de contenido”, basado en “slogans permanentes”, sin que especifique políticas a implementar para el año legislativo.

“Hay muchos sectores que tienen varias problemáticas sin resolver. No hay ni miras sobre de qué manera se definirá, por ejemplo, la problemática del agua y de la Ruta 38 en Villa del Lago, la problemática de la avenida Cárcano, de la seguridad, cómo se implementará el anuncio de las cloacas una vez vencido el contrato”, detalló.

Señaló que no le sorprendió el anuncio de que no le renovará el contrato de cloacas a las Coopi, pero insistió en que no dio especificaciones sobre cómo se seguirá prestando el servicio. “El anuncio no me sorprende, pero sí me preocupa. No dio ningún tipo de detalle sobre qué es lo que pretende hacer. Pasó lo mismo con el gas, con el agua y ahora con las cloacas”, dijo Orce.

Señaló además que, “a todas las prestatarias privadas se les ha renovado o se les pretende renovar el contrato”; incluso se les han otorgado actualizaciones tarifarias tanto a COTRECO como a Transporte de la Villa. “Prestan un servicio deficiente, pero sobre eso tampoco hubo explicación”.

Y remarcó: “Avilés viene teniendo una decisión de enfrentamiento con esta prestataria, pero también con cualquier otra institución intermedia que le plantee algún tipo de cuestionamiento”.

En cuanto al párrafo de agradecimiento que el intendente dedicó al gobernador Schiaretti, la edila consideró que, “es lógico que lo haga, porque sin los recursos que le ha bajado la provincia no tendría nada para mostrar”.

Sobre la acusación dirigía a la oposición, señalándolos como “voceros de la corrupción” Orce subrayó que “él debería estar dando explicaciones de la corrupción de su entorno”.

“Hay un hermetismo absoluto en torno a la situación de bomberos”, consideró.

Y añadió: “Él debería estar dando explicaciones de qué es lo que ocurre con los fondos de afectación específica, donde se le cobra a los ciudadanos para hacer determinadas obras y no las utiliza”, consideró Orce y recordó que los intereses que generan esas cuentas van a parar a rentas generales. “La plata del ciudadano no se está utilizando para lo que se le cobra. Eso no corresponde”, remarcó.

En la misma línea dijo que tampoco se ha dado explicaciones sobre las obras públicas realizadas por empresas privadas y que resultaron ser defectuosas. Como ejemplo mencionó la construcción de cordones cuneta y adoquinado, que presentan hundimientos.

“Ninguna de estas obras duró más de un año en buen estado. No cumplieron con los pliegos, con el control ni con el material a aplicar a ese tipo de obras”, dijo y añadió que tampoco se han esclarecidos sanciones o multas a las empresas que estuvieron a cargo, pese a los informes que se solicitaron.

En el mismo eje incluyó las cisternas de barrio La Quinta y Costa Azul y, recientemente, el acueducto de vinculación de Villa del Lago. “El intendente tiene que explicar por qué no se realizaron las inspecciones necesarias para evitar que estas obras estén mal hechas”, subrayó.

“Invito a cada uno de los funcionarios que cree, considera o sabe fehacientemente que existe corrupción y acusan a otros de ser ‘voceros de la corrupción’ a que hagan las denuncias pertinentes, porque tienen las herramientas para hacerlo. Cuando se dice eso, se tiene que responder ante la sociedad. Lo invito a que haga todas las denuncias que corresponde hacer. Me pongo a su disposición”, desafió Orce.

“Avilés premia la impunidad y la mentira”

Por último, la concejala también se refirió a la designación del concejal Hugo Bustos como vicepresidente segundo del concejo. Desde ese lugar consideró que Avilés “es un líder que premia la impunidad, la mentira y la complicidad. Eso es un reflejo de lo que es Carlos Paz Unido”.

Nota correspondiente a la edición n° 477 del semanario La Jornada, del 30 de julio de 2017.