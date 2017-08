AperturaDeSesiones – Jorge Lassaga: “Avilés habla de los corruptos pero no dijo nada de los funcionarios y familiares que tiene imputados por la justicia”

Compartir esto





















Jorge Lassaga, presidente del Comité ‘Elpidio González’ de la UCR de Villa Carlos Paz, aseguró que el discurso del intendente Esteban Avilés en la apertura del periodo de sesiones del Concejo de Representantes fue “muy pobre” y estuvo dirigido “a la política y no a los vecinos”.

“Con mucha decepción veo que sigue hablando para la política y no dice nada de lo que necesitan los vecinos”, opinó.

“Habló del lago y eso es bueno. Pero no anunció una política de saneamiento a largo plazo, que es lo que necesitamos con urgencia”, dijo. Y se refirió al anuncio de que no renovará el contrato con la Cooperativa Integral por el servicio de cloacas. “Volvió a pelearse con la Cooperativa sin explicar cómo va a hacer para resolver los problemas de la ciudad si no puede solucionar el problema del agua de Villa del Lago. Del asfaltado y la iluminación no contó qué planes tenían para que el servicio en condiciones llegue a cada barrio. Tampoco anunciaron ningún plan de mantenimiento, así que este año seguro veremos muchos cortes de cinta de obras que duran tres meses y se vuelven a romper”, advirtió.

Además, se mostró preocupado porque Avilés “no habló de qué cosas nuevas se van a hacer en turismo, que es uno de los rubros que da más trabajo en Carlos Paz. Seguramente vamos a seguir con muchos spots que tienen como protagonista al intendente pero que no sirven para que el turista venga y se quede en la ciudad todo el año, no solo en temporada”.

“Tenía la esperanza que se mejoren muchas cosas que Carlos Paz necesita, pero la verdad que estoy desilusionado”, afirmó.

En diálogo con VillaNos Radio, el dirigente radical planteó que Avilés, “no puede recurrir permanentemente al pasado. Hace ya seis años que gobierna, pero no toma las decisiones que se necesitan para acompañar el crecimiento de una ciudad que está atrasada. Está gobernando cerrado en un círculo muy estrecho que le hace mal a la ciudad y a las instituciones. No está resolviendo los problemas de los vecinos sino que está enfocado en resolver su futuro político”.

En el tramo final de su discurso Avilés cargó contra la oposición y sostuvo que sus dirigentes son “voceros de los corruptos”.

“Es otra bravuconada que no tiene sentido ni asidero. Parte de un relato al que nos tiene acostumbrados. Y si nos vamos a fijar él tiene más imputados que todas las denuncias que hizo.

No dijo nada de los funcionarios y familiares imputados que tiene”, estableció Lassaga, en directa alusión a la ‘causa bomberos’, donde tanto el hermano del mandatario, Diego Avilés, como su mano derecha en la gestión, el director de Prensa y Protocolo, Hernán Anders, están acusados de ‘defraudación por administración fraudulenta’ junto a otros tres exdirectivos de la comisión.

