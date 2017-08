Kicillof respaldó la candidatura de Carro: “Córdoba demuestra que tiene militancia”

En la mañana de este sábado Axel Kicillof se presentó en Córdoba para compartir una mateada en la Plaza San Martín junto a los candidatos y a la militancia del kirchnerismo cordobés, encabezados por Pablo Carro.

En la oportunidad el ex ministro de Economía de la Nación y actual Diputado Nacional del FPV destacó la gran cantidad de público presente y al hacer uso de la palabra dijo que, “es una alegría enorme estar en Córdoba por tercera vez desde que ganó Macri no a que ustedes me canten a mí sino yo a apoyarlos a ustedes y a los compañeros de nuestra lista y a darles fuerzas”.

Más adelante en su alocución Kicillof remarcó que, “siempre nos pasa lo mismo, organizamos una mateada hoy porque pensamos que un sábado a las 10 de la mañana iban a venir unos pocos compañeros con los que íbamos a poder hablar”, pero “de nuevo Córdoba muestra que el movimiento nacional, popular, democrático tiene vida, tiene fuerza, que hay militancia… somos miles, somos miles”.