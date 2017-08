Gispert: “En estos dos años que le quedan Avilés acentuará su carácter autoritario”

Compartir esto





















Para el concejal del Frente Cívico, Walter Gispert, en los dos años que le quedan de gobierno a Aviles, se acentuará el carácter autoritario que ya viene exponiendo el mandatario. Sostuvo que el discurso fue de una “pobreza estructural” donde se vio a “Avilés en su máxima expresión´”.

“Avilés ataca a todos los que no están de acuerdo con él”, remarcó.

Sostuvo que en el discurso de apertura, el intendente “no tenía nada para decir, y por eso genera conflicto”. “Hace un año anunció con bombos y platillos que municipalizaba el agua. Ahora no dijo nada sobre porque no la municipalizaron. Por supuesto que uno sabe que la justicia le dijo que no. No lo puede hacer, por más que grite. Necesita dos tercios del Concejo”.

Señaló que, “la relación con otras instituciones es mala, no sólo con la Coopi”.

Rechazó esta forma de entender la política en sentido maniqueo de amigo-enemigo. Desde ese lugar, reparó en que el avilesismo “hizo historia en el marco de este autoritarismo” al intervenir también en la designación del vice segundo y tercero del Concejo de Representantes.

En este proceso de concentración de poder, Gispert dijo que, “la política genera anticuerpos”. “Frente a este autoritarismo creciente, comienzan a juntarse los distintos para ponerle un límite”, expresó.

Recordó que “Carlos Paz Unido arrancó con un proceso plural que terminó implosionando. No tuvimos los anticuerpos necesarios para evitarlo. En eso nos hacemos una autocrítica. Por eso, si ahora vuelve a construirse una alterativa plural, hay que ponerle estos resguardos”.